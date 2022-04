Salud: el contrato de Sptunik V para comprar otros 8 millones de dosis sigue en “análisis jurídico”

Hasta ahora no hay claridad de los términos de la renegociación que la exministra Amelia Flores hizo con la empresa rusa, pues todo se dio en términos de confidencialidad. Se sabe que el país está obligado a comprar más dosis contra el covid-19 entre 2022-2023.

El producto no cuenta con el aval de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para su uso de emergencia, y además requiere de una logística compleja para acercar el biológico a las áreas rurales. Debe permanecer a -20 grados Celsius hasta llegar a los lugares en donde se encuentra la población a vacunar.

Laboratorio de Datos, en un informe reciente, evidenció que solo el 45 por ciento de los puestos de vacunación instalados por el Ministerio de Salud tienen la capacidad para administrar Sputnik V.

Datos publicados por Salud hasta el 2 de abril indican que solo dos de cada diez guatemaltecos tienen las dos dosis de Sptunik V necesarias para completar el esquema contra el covid.

El diputado Orlando Blanco, del Grupo Parlamentario de Oposición, menciona que a través de una requisición de información el Ministerio de Finanzas les trasladó una copia del contrato original, sin embargo, desconocen los términos de la renegociación que Flores habría acordado con los rusos.

“Nos parece una irresponsabilidad de parte del ministerio que cada vez que se le pregunta por el contrato su argumento sea que están analizándolo, llevan más de un año así, y es un reflejo de que han escondido maliciosamente la información”, dice Blanco.

Advierte que en el contrato original hay una cláusula de “toma o paga”, con lo que el país estaría comprometido a comprarle a los rusos otros 8 millones de dosis, aunque no las reciba.

La pérdida del biológico es “negligencia” y debe haber consecuencias administrativas y penales sobre los responsables, refiere el diputado. Al 31 de marzo el país habría desperdiciado Q350 millones 927 mil 546 al no utilizar el biológico comprado a Rusia.

Lea además: MP reclama como anticipo de prueba vacunas vencidas de Sptunik V y prohíbe destruirlas

La Contraloría General de Cuentas ha presentado cuatro denuncias al Ministerio Público (MP) sobre los procesos de adquisición de vacunas rusas por parte del Ministerio de Salud. Agrega que la Dirección de Auditoría para la Atención a Denuncias de la institución trabaja un proceso de fiscalización para apoyar las pesquisas del MP, la cual está en reserva.

Del contrato

Fue el 5 de abril de 2021 que el Ministerio de Salud firmó el contrato para adquirir 16 millones de dosis de vacunas Sputnik V. Desde el comienzo de la negociación Guatemala estaba en desventaja ante los rusos. Se acordó pagar el 50 por ciento de 16 mil dosis por adelantado, sin tener claridad del cronograma de entregas del producto. Una de las cláusulas del acuerdo original, la 2.7, dice que el país está “obligado” a pagar el total del biológico convenido.

Las decisión de declarar depende de Giammattei y de otras dependencias del Ejecutivo que no muestran interés por reparar los daños al Estado.

Pero declararlo lesivo no significa que el país evada las obligaciones de pago al proveedor, aunque sí permitiría deducir responsabilidades, según expertos.

Lea más: Lea más: Posibles consecuencias penales y económicas por vencimiento de siete millones de vacunas contra el covid

La Fiscalía contra la corrupción del MP tiene una investigación abierta sobre las vacunas Sputnik V que se han vencido. Hay una solicitud de anticipo de prueba para hacer un conteo del producto caducado y continuar con el proceso. El Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal tiene a su cargo el caso.

Por este proceso legal, el biológico que expiró en febrero no puede desecharse como lo establece el acuerdo ministerial 534-2011. Según personal del Centro Nacional de Biológicos, no pueden redactar el acta para dar de baja las vacunas Sputnik V porque al hacerlo inmediatamente iniciaría el proceso de destrucción, lo que no es posible por la solicitud del MP.

Pérdida millonaria

De los ocho millones de dosis de vacunas Sputnik V contra el covid-19 que el país compró a Human Vaccine, hay 3 millones 963 mil 44 que se vencieron entre febrero y marzo de este año. Quedan 898 mil 520 disponibles del segundo componente que caducarán el último día de abril.

El tablero de Situación de Covid-19 en Guatemala del Ministerio de Salud reporta la aplicación de 1 millón 566 mil 166 primeras dosis de Sputnik V, y se han colocado 1 millón 258 mil 584 del segundo componente. Una simple operación matemática muestra que 307 mil 582 guatemaltecos están pendientes de completar el esquema básico con el biológico ruso.

De vacunar a esa cantidad de personas, aun así, quedarían 590 mil 938 dosis en bodega, pues el segundo componente no puede usarse como dosis de refuerzo, según el lineamiento de Salud.

El Centro Nacional de Biológicos reportó que el pasado 31 de marzo expiraron 2 millones 901 mil 632 dosis de Sputnik V, mientras que el 28 de febrero caducaron 1 millón 61 mil 412 dosis. En total son 3 millones 963 mil 44 dosis que no se utilizaron porque terminó su tiempo de vida. Es decir, una de cada dos dosis que el país compró a Rusia se perdieron.

Por aparte, el 1 de abril se contaban 1 millón 619 mil 190 dosis de Moderna almacenadas en furgones frigoríficos que estaban a días de vencerse. El último de los lotes caduca este jueves 7 de abril.

Lea además: Centros de salud en medio de ola de covid-19 con personal agotado y mermado por contagios

Pendiente entrega de Covax

Mientras que las dosis contra el covi-19 disponibles en el país están por caducar, Guatemala tiene pendiente varias entregas de vacunas a través del Mecanismo Covax.

El médico Jarbas Barbosa, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, mencionó, el pasado 2 de marzo en la habitual conferencia que realiza la organización, que Guatemala es uno de los 10 países de la región que es apoyado por este mecanismo y que ha recibido 4 millones 900 mil dosis anticovid.

Hay 274 mil dosis de la marca Pfizer cuyo proceso de adquisición ya está coordinado con el productor, además, mencionó que Guatemala recibirá un millón de vacunas Pfizer en tres envíos en mayo, junio y julio. Estas son dosis para adultos, aclaró la OPS a Prensa Libre.