Gerardo Hernández, quien fue director del hospital San Juan de Dios, es juramentado como viceministro de Hospitales

Hernández, antes de su nombramiento, fungió como director del Hospital General San Juan de Dios desde el mes de febrero de 2021 hasta mayo de 2022, gestión que estuvo marcada por el desabastecimiento de medicamentos.

Hernández también fue director ejecutivo del Hospital Nacional Pedro de Bethancourt de 2012 a 2014.

Posteriormente, Hernández volvió a ser director de esa institución desde el periodo de 2019 hasta el 2020.

#Ahora Ministro de @MinSaludGuate Francisco Coma, nombra a Gerardo Hernández, quien fungió de director del Hospital General San Juan de Dios como viceministro de Hospitales, en sustitución de Jorge Francisco Meneses. @Guatevision_tv @prensa_libre pic.twitter.com/Ehxj4TI8Pd — Andrea Dominguez (@andread_gtv) May 18, 2022

Crisis en el San Juan de Dios

El 6 de julio de 2021, el Hospital San Juan de Dios llegó a un “400 por ciento de ocupación”, según reveló en esa ocasión Hernández, quien calificó el 6 de julio como “el peor” día de la pandemia.

El 26 de enero de 2022, autoridades del nosocomio reportaron brotes de covid-19, incluso en el personal. La ocupación hospitalaria, en esa fecha llegó a un 75%.

Además, Hernández explicó en esa ocasión dijo que el hospital pasaba por un momento de desabastecimiento de medicamentos y reconoció que esto había sido originado por una mala planificación y también por falta de oferentes.

Entre los medicamentos que hacían falta se encontraban antibióticos, medicamentos derivados de la penicilina, analgésicos y medicina para pacientes oncológicos.

El 16 de febrero, residentes y especialistas del Hospital San Juan de Dios se declararon en asamblea permanente debido a la falta de medicamentos.

Alexis Monroy, jefe de residentes de Medicina Interna del hospital aseguró que la problemática de falta de medicamentos llevaba ya más de dos meses. “No tenemos medicamentos tan básicos como acetaminofén, pero tampoco antibióticos, antiinflamatorios, anticonvulsivantes, omeprazol”, dijo Monroy a Prensa Libre.

El galeno aseguro que no tenían la capacidad para tratar hemorragias gastrointestinales, derrames cerebrales, infartos agudos al miocardio, entre otras afecciones.

“Tenemos buenos residentes y especialistas, pero al final no pueden hacer mayor cosa. Llega un paciente, le tomamos los signos vitales, lo evaluamos, le tomamos laboratorios, pero no podemos actuar, pues no hay medicamentos”, explicó Monroy en esa ocasión.

El 18 de febrero, se dio a conocer sobre la muerte de un paciente por la falta de sus medicamentos, concretamente meropenem y vancomicina, que no se encontraban en ese momento disponibles en el hospital.

La persona se encontraba en estado crítico y murió debido a un choque séptico por infección de tracto urinario.

Hernández dijo en esa ocasión que no era posible determinar que las causas de muerte fueran por la falta de determinados medicamentos como lo aseguraron médicos del nosocomio.

“En este hospital fallecen pacientes diariamente, pero no podemos saber que realmente haya fallecido porque no haya tenido ese medicamento, hemos hecho revisión de las papeletas de los fallecidos de ese día y todos tenían el medicamento que se necesitaban, entonces necesitamos más datos para poder solventar esa situación qué hay”, refirió Hernández.

Esto denotaba la crisis que sufría el centro asistencial en ese momento en donde los médicos aseguraban que no tenían los recursos necesarios para tratar efectivamente a sus pacientes, así como medicamentos tan sencillos como acetaminofén.

El 22 de febrero de 2022 Hernández señaló a varios médicos de turno debido a una serie de fotografías en donde se observaban el área de emergencias del hospital completamente saturado. Hernández aseguró que los médicos lo habían hecho a propósito”.

“La emergencia está saturadísima, pero no son pacientes que ya hayan ingresado al hospital. Los médicos no quisieron subir a los pacientes a los pisos para poder tomar las fotos”, dijo en ese momento.

Posteriormente, el 24 de febrero surgió una nueva alerta por parte del personal del hospital cuando denunciaron que el departamento de maternidad no tenía existencia de fórmulas para lactantes.

El 31 de marzo se reportó el caso de un bebé con un cuadro de desnutrición que fue llevado al Hospital San Juan de Dios, pero no pudo recibir asistencia médica debido a que no había la capacidad de recibir más pacientes, según contó Nancy Díaz, la madre del pequeño.

El bebé falleció debido a su cuadro clínico.

El 6 de abril de 2022 una paciente de cáncer llamada Carmen Cruz aprovechó una conferencia de prensa que realizaron los directivos del centro asistencial, y denunció que se le había negado el tratamiento médico que necesita para sobrellevar su enfermedad.

Ante esta situación Hernández acusó a la periodista de Prensa Libre y Guatevisión, Andrea Domínguez de “perseguirlo” por cuestiones personales, además de señalar que la paciente fue utilizada para señalar la falta de medicamentos en el hospital.

“El haberla utilizado solo denota un oportunismo y un amarillismo del que tanto he hablado“, indicó Hernández.

Ante los señalamientos, Carmen Cruz dijo que nunca fue utilizada y que ella se avocó con la prensa.

En esa ocasión, las autoridades del hospital aseguraron que sí tenían medicamentos pero que este daba “reacciones adversas” por ser de “mala calidad”.

“Sí tenemos medicamentos, el trastuzumab está en el hospital y lo tenemos en el almacén, el asunto que se suscitó acá fue que en el proceso de compras, en Guatecompras, el proveedor que ganó por precio fue un proveedor de una empresa x y mientras se empezó a administrar este medicamento el hospital encontró que estaba dando reacciones adversas”, señaló el subdirector del hospital José Miguel Alfaro.

El 8 de abril, la Defensoría de la Salud de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) llevó a cabo una supervisión en el Hospital General San Juan de Dios en seguimiento a las denuncias planteadas por pacientes con cáncer, pues cinco de ellos sufrieron reacciones adversas al haber sido tratados con medicamentos de mala calidad.

Posteriormente, la Contraloría General de Cuentas (CGC) y el Ministerio Público (MP) informaron que tenían investigaciones abiertas por presuntas anomalías administrativas en el Hospital General San Juan de Dios.