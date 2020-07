Salud suspende proceso para adquirir 120 mil pruebas para covid-19 por falta de un requisito

Los hisopados serán practicados de la misma manera pero ahora la prueba es de antígeno (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

La empresa Imexmed, S.A., había presentado una oferta electrónica por Q3 millones 432 mil, por lo que cada prueba saldría a Q28.60. Sin embargo, la única persona designada como integrante de la junta de licitación rechazó la oferta por no presentar la constancia de recepción de muestra como lo establece la base de licitación en su numeral tres, el rechazo fue refrendado por el gerente general administrativo y financiero, Ronaldo Estrada Rivera.

La empresa ofrecía la marca Biocredit covid-19 Ag de la casa Rapigen, la cual se desconoce si ha sido verificada por la cartera de Salud, como si se hizo con la que se está trabajando en este momento.

El proceso quedó suspendido en el momento en el que se espera que el pico de la pandemia está por llegar y cuando hay un interés de comprar pruebas a un bajo precio y que tiene menos efectividad como lo es una prueba de Reacción en Cadena de Polimerasa (PCR).

La cartera de Salud buscaba comprar pruebas rápidas de antígeno mediante un ensayo inmunocromatográfico de detección cualitativa, las cuales son criticadas por expertos epidemiólogos por la baja sensibilidad, ya que tienen un porcentaje de 70 y 85 por ciento de efectividad, lo que significa que hay una posibilidad de un 30 y 15 por ciento en que se den falsos negativos.

Comunicación social del Ministerio de Salud informó que debido a un incumplimiento en uno de los requisitos se declaró desierto el proceso, sin embargo, añadió que la adquisición la realizarán a través del modelo de compra directa, por medio del departamento administrativo.

César Conde vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala indicó que en el país se están realizando pruebas de antígeno que tienen una sensibilidad del 65 por ciento y especificidad del 100 por ciento según un estudio que se hizo en el Hospital Roosevelt.

El profesional indicó que lamentablemente Guatemala tiene un atraso no solo en la red nacional sino también en la privada ya que son pocos los lugares que pueden hacer pruebas de biología molecular ya que la prueba de PCR es la que más se recomienda porque tiene mas sensibilidad y especificidad, y son pocos los logares los que la pueden correr.

“Estos laboratorios se quedaron sin reactivos por lo que se tuvo que buscar otra alternativa y eso es lo que se trató de hacer por parte de la Coprecovid, con la prueba de antígeno, la cual tiene ventajas y desventajas. Ventaja porque el resultado esta en 30 minutos, desventaja que la prueba es poco sensible y lo que se demostró en el Hospital Roosevelt es que hubo un 65 por ciento de sensibilidad y eso significa que, de 100 pacientes con síntomas, 65 dieron positivos, al resto se le tiene que hacer prueba de PCR para descartarlo”, dijo el experto.

Conde considera que no debería de haber una sola marca ya que eso crea un monopolio y encarece el producto, por lo que estima que el Ministerio de Salud debe de abrir el mercado.

“No debería de haber una sola marca verificada en su desempeño sino varias marcas, porque así se deshace del monopolio que hay ahora, porque ya permite a otras casas comerciales participar, y así se da competencia de precios y disponibilidad”, explicó el profesional.

El médico Arturo Sánchez especialista en epidemiología y enfermedades infecciosas indicó que las pruebas de antígeno no son concluyentes porque lo único que establecen es si el paciente tuvo contacto o no con el virus, no le dice si tiene una infección, ya que el diagnostico solo lo puede detectar una prueba de PCR.

“Estas pruebas pueden dar un 35 por ciento de falsos negativos y se usan estas pruebas para hacer tamizaje de estudios. Si usted quiere saber en una población x cuantas personas han estado expuestas al virus estas pruebas le servirán para eso, pero no para ser diagnosticado y el diagnóstico es ahora para evitar muertes, y no para que le digan que tuvo el coronavirus”, explicó Sánchez.

Añadió que los antígenos detectados en una prueba de estos se expresan solo cuando el virus se replica activamente; por lo tanto, tales pruebas se usan mejor para identificar infecciones agudas o tempranas.

“La eficacia de las pruebas depende de varios factores, incluido el tiempo desde el inicio de la enfermedad, la concentración de virus en la muestra, la calidad de la muestra recolectada de una persona y cómo se procesa, y la formulación precisa de los reactivos en los kits de prueba”, refiere el experto.

También indicó que, si cualquiera de las pruebas de detección de antígenos que se encuentran en desarrollo o comercializadas demuestran un rendimiento adecuado, podrían usarse como pruebas de clasificación para identificar rápidamente a los pacientes que tienen muchas probabilidades de tener covid-19, reduciendo o eliminando la necesidad de costosas pruebas de confirmación molecular.

Nuestro % de recuperados de #COVID19 en #Guatemala es bajo pq solo contamos los reportados por el @MinSaludGuate y @Noticias_IGSS. >90% de fallecimientos x #coronavirus pasa antes de los 21 días. Pronto el nuevo protocolo contara a los recuperados en casa y la tasa sera + real. pic.twitter.com/tZakPlHWRF — Dr. Edwin Asturias (@easturia) July 8, 2020

El director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo (Fundesa), Juan Carlos Zapata ve positivo que el Gobierno empiece a adquirir pruebas de antígeno con el objetivo de realizar 5 mil pruebas diarias.

“Esta prueba tiene baja sensibilidad, pero si se realizan bajo un protocolo y si la persona tiene síntomas y sale positiva, bueno ya es positiva, y si sale negativa tiene que hacerse una muestra de PCR, pero solo si muestra síntomas”, señaló Zapata.

Por aparte, el doctor Edwin Asturias director de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia del Covid-19 (Coprecovid) señaló en su cuenta de twitter que el número de porcentaje de covid-19 en el país es bajo porque solo se está contando las personas reportadas por el Ministerio de Salud, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y que el 90 por ciento de muertes por coronavirus pasa antes de los 21 días, por lo que adelantó que pronto habrá nuevo protocolo que contara recuperado en casa y la tasa será más real.