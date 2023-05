¿Se necesita prueba de covid-19 y vacuna para viajar a Estados Unidos durante 2023?

Tras la notificación, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, en inglés) revelaron que dejarán de utilizar los datos sobre casos de covid-19 como métrica principal, ya que el objetivo ya no es el recuento de infecciones, sino recopilar los casos graves.

En Guatemala, las autoridades sanitarias revelaron recientemente que analizan las acciones que implementarán en el país para el abordaje del covid-19 y que en los próximos días las darán a conocer por medio de un acuerdo ministerial.

Debido a esa notificación, el departamento de prensa de la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala compartió una nota informativa en la que dio detalles de los requisitos que se necesitan para ingresar o salir de ese país.

Requisitos covid-19 para viajar a Estados Unidos desde Guatemala

Si usted está en Guatemala y desea o tiene que viajar a los EE. UU., es necesario que esté al pendiente de los requisitos sanitarios que este país exige, ya que han sido actualizados y de acuerdo con la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala, estos lineamientos entran en vigencia desde el viernes 12 de mayo.

¿Existen requisitos de entrada relacionados con COVID para los ciudadanos estadounidenses?

No.

¿Se requiere una prueba de COVID-19 (PCR y/o serología) negativa para el ingreso?

No.

¿Existen procedimientos de evaluación de la salud en los aeropuertos y otros puertos de entrada?

No.

“La Administración pondrá fin a los requisitos de la vacuna covid-19 para los viajeros aéreos internacionales al final del día 11 de mayo, el mismo día en que finaliza la emergencia de salud pública por covid-19. Esto significa que, a partir del 12 de mayo, los pasajeros aéreos no ciudadanos, no inmigrantes ya no tendrán que demostrar que están completamente vacunados con una vacuna contra covid-19 aceptada, para abordar un vuelo con destino a los Estados Unidos”, indicó la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, en una nota informativa actualizada el pasado 5 de mayo.