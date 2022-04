Se vencen las últimas dosis de Sputnik V, ¿cuántas dosis de otras vacunas nos quedan?

Son cerca de 5 millones de dosis las que se desaprovecharon al no aplicarse antes de que expiraran. Con esta cantidad se habría vacunado con dos dosis a 2.5 millones de personas mayores de 18 años, población para la cual el biológico ruso está autorizado en los lineamientos del Ministerio de Salud.

Pero estas son solo las vacunas que caducaron en el Centro Nacional de Biológicos, hay otras 41 mil 700 que fueron distribuidas a las áreas de salud y que expiraron antes de que llegaran al brazo de algún guatemalteco para protegerlo contra el covid-19, según un reporte que solicitó la diputada Evelyn Morataya al Programa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud.

“Es bastante grave, esto debería ser realmente un escándalo nacional, y la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público deberían estar tras el tema. Es lamentable, no solo se pierde dinero, sino oportunidades de vacunación, es un desperdicio grosero de vacunas”, refiere Karin Slowing, de Laboratorio de Datos.

El último saldo

Las últimas vacunas que Guatemala tiene de otras marcas y que se podrían aprovechar debido a que tienen una fecha de vencimiento más prolongada son un millón 132 mil 200 dosis de AstraZeneca que expiran a finales de mayo.

Además, hay 431 mil 436 dosis de Pfizer cuya fecha de caducidad está para el último día de junio.

Este biológico estaba almacenado hasta el 21 de abril en el Centro Nacional de Biológicos, y es el único del que dispone el país para continuar con la vacunación contra el covid-19 en adultos y adolescentes.

Con este saldo de vacunas que nos quedan, Slowing es del criterio de intensificar la vacunación, de poner en marcha una estrategia específica para que no se pierdan estas últimas dosis, pues aún hay grupos vulnerables que están pendientes de ser inoculados.

El drama de Sputnik V

El país recibió ocho millones de dosis Sputnik V antes de finalizar el 2021, por lo que seis de cada 10 de las dosis que Guatemala compró a Human Vaccine se habrían vencido y, según lo establece el acuerdo ministerial 534-2011, tendrán que ser destruidas.

De acuerdo con información oficial, el precio unitario de la vacuna Sputnik V es de aproximadamente Q76.80, costo al que se debe sumar el flete.

Tan solo en el pago del biológico se habría desperdiciado Q384 millones, casi el 62 por ciento de los Q614.5 millones que Guatemala pagó a Rusia en un contrato poco transparente y que tiene atado de manos al país para adquirir otros ocho millones de dosis durante este año y el venidero.

Aunque los rusos plantearon el cambiar el 10 por ciento de las dosis que han expirado, dicha posibilidad estaría condicionada a la compra de más biológico, que cabe decir, no ha sido bien aceptado por la población.

“Fue una propuesta, pero estaba condicionada a compra y nosotros no podemos permitir que nadie nos condicione, porque ya suficientes temas tuvimos con esto de la vacuna”, dijo el ministro Francisco Coma, el pasado 22 de abril. Sin embargo, aún no se define qué pasará con el contrato.

Datos que publica el Ministerio de Salud en el tablero de Situación de covid-19 refiere que solo 1 millón 277 mil 842 mil personas completaron el esquema (dos dosis) con Sputnik V, y que se colocaron 162 mil 888 terceras dosis.

A criterio de Morataya la pérdida de dosis anticovid es lamentable, cuando Guatemala continúa en el último lugar de la lista de países de la región con el nivel más bajo de vacunación -33% de la población general con esquema completo, según Our World in Data-.

“La primera gran injusticia para el país fue comprar vacunas rusas tan caras con una cadena de frío que requería una logística que el país no tenía. Ese es el pecado original, y con todos los recursos que tenía el Ministerio de Salud no supo instruir a cada unidad ejecutora para prepararse a tiempo en el manejo de las dosis, sin fortalecer la infraestructura para tener congeladores, loncheras, combustible, todos los insumos, ni preparar campañas de divulgación de las bondades de la vacuna rusa”, dijo la diputada, y ese es parte del contexto que contribuyó a que las dosis de Sputnik V no llegaran a la gente.

No solo es Sputnik V

Este sábado también caducan dos lotes de vacunas AstraZeneca, son 520 mil 940 dosis. El precio de estas oscila en Q33 cada una, por lo que la pérdida asciende a Q17 millones 191 mil, sin tomar en cuenta el flete.

Los lotes del biológico que ingresaron al país fueron donaciones, pero también compras a través del Mecanismo Covax.

El pasado 8 de abril en el Centro Nacional de Biológicos quedaban un millón 526 mil 530 dosis de Moderna, con fechas de vencimiento entre el 1 y 7 de abril. Estas fueron donadas por Estados Unidos. El precio de cada dosis oscila entre los Q31, fueron Q47.3 millones los que se habrían desperdiciado.

Pero más allá de la pérdida económica que representa el biológico vencido, de haberse aplicado estas vacunas a los guatemaltecos el país estaría muy cerca de la meta propuesta por la Organización Mundial de la Salud de que cada país inoculará como mínimo al 70 por ciento de la población, refiere Morataya.

Reporte del Centro Nacional de Biológicos indican que durante el 2021 y el 2022 ingresaron a Guatemala 25 millones 231 mil 320 dosis de Moderna, AstraZeneca, Pfizer y Sputnik V -ambos componentes-. Con esta cantidad se pudo cubrir a 12.6 millones de guatemaltecos con dos dosis, pero la realidad es que tan solo se ha logrado vacunar con esquema completo a 6.12 millones, según datos oficiales hasta este 28 de abril.

La población meta que el Ministerio de Salud tiene propuesto alcanzar es de 14.8 millones de personas, a partir de los 6 años de edad.