El Ministerio de Cultura y Deportes informó este miércoles 3 de julio que “hoy se marca una etapa significativa en la historia del patrimonio nacional y la cultura maya, ya que luego de dos años y 11 meses retorna a la ciudad de Guatemala Wak Chanil Ajau, -Estela 24- conocida como la Señora Seis Cielo de Naranjo-Sa’al”.

Resaltó que este monumento emblemático representa a una de las figuras femeninas más prominentes y poderosas del período Clásico Tardío de la cultura maya.

Con 190 centímetros de alto por 88 centímetros de ancho, 26 centímetros de grosor y un peso de 2 mil 866 libras, este monumento fue la exhibición principal del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, (The Metropolitan Museum of Art of New York), de Estados Unidos.

En aquel país formó parte de la exposición denominada “La vida de los dioses: La divinidad en el arte maya”.

La referida exposición estuvo abierta al público del 2 de septiembre de 2021 al 30 de junio 2024.

La Wak Chanil Ajau, que significa “Señora Seis Cielo”, constituye un registro escultórico por su individualidad, material y técnica de grabado que además cuenta una historia.

También es un símbolo de la autoridad y el prestigio de la realeza femenina en la antigua ciudad de Naranjo-Sa’al.

“Su llegada a nuestras tierras es el resultado de un esfuerzo monumental de conservación y preservación por parte del Ministerio de Cultura y Deportes”, afirmó la cartera.

La Señora Seis Cielo es un testimonio tangible del poder y la influencia que las mujeres ejercieron en la sociedad Maya, ya que se destacó por alianzas estratégicas, avances en la arquitectura y un profundo compromiso con las tradiciones religiosas y ceremoniales de su pueblo, según Cultura.

La Estela 24 es la última pieza arqueológica que retorna al país, luego de salir en calidad de préstamo a museos de Texas y Cincinnati en los Estados Unidos.

La tarde de este miércoles 3 de julio se tiene previsto que aterrice el vuelo de este importante monumento, el cual será verificado para luego ser trasladado hacia el Museo Nacional de Arqueología y Etnología, recinto donde es resguardado desde 1976.

En septiembre del 2021, el Ministerio de Cultura y Deportes informó que tres piezas arqueológicas mayas, nativas de Guatemala, fueron llevadas a Nueva York, donde permanecerían temporalmente en las instalaciones del Museo Metropolitano de Arte del mencionado Estado.

Una de las obras fue la Estela 24 proveniente del sitio arqueológico Naranjo-Sa’al, en Petén. La estela— tiene tallada la figura de Wak Chanil Ajau —conocida también como la Reina Seis Cielo.

Para leer más: Parque Nacional Yaxhá, una belleza para disfrutar en Petén