"Simba", un león africano que se encontraba en el Zoológico Minerva de Xela, fue sometido a eutanasia debido al deterioro en su estado de salud, se anunció este miércoles 14 de febrero.

Samuel Estacuy, delegado regional del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), explicó que el león fue sometido al procedimiento debido a su avanzada edad y a varias enfermedades, incluida la insuficiencia renal.

El procedimiento se llevó a cabo de acuerdo con el protocolo de vía silvestre y fue realizado por un profesional con competencias académicas para el manejo de fauna exótica y salvaje, aseguró en una entrevista vía telefónica.

Estacuy explicó que el león había sido diagnosticado con fallo renal y sufría otros problemas de salud: "La falta de apetito redujo su ingesta en un cincuenta por ciento. Además, presentaba problemas neurológicos, como un labio inferior vencido, que indicaban un deterioro general de su condición".

Tras aplicar la eutanasia, se cuestionó si era posible trasladar a "Simba" a un santuario en lugar de sacrificarlo.

Estacuy respondió que "el trasladarlo a un santuario no cambiaría las condiciones de su salud. No le iba a hacer funcionar el riñón, me comprende. Por lo tanto, esta decisión se basó en criterios técnicos y científicos".

Lea también: Eutanasia en mascotas: un adiós cargado de amor

Controversia por eutanasia de Simba

A pesar de algunos cuestionamientos, Estacuy enfatizó que la decisión se basó en criterios técnicos y científicos, admitiendo que para la comunidad de Quetzaltenango ha sido complejo aceptar el procedimiento.

"Tenemos protocolos establecidos para el manejo de la vida silvestre, y esta decisión se tomó en base a criterios específicos", defendió sobre la decisión.

El diagnóstico de "Simba" reveló un estado preocupante, según el delegado. "Se hizo una prueba de orina, que confirmó problemas renales, y también se observaron signos de pérdida de masa muscular en la región pélvica. Estos síntomas indicaban un estado avanzado de enfermedad", aseguró.

Tras aplicar la eutanasia, Estacuy comentó que el cuerpo de Simba estará en tratamiento durante dos a tres meses para aplicarle una taxidermia técnica.

El Concejo de Quetzaltenango aprobó la eutanasia de “Simba” el pasado 26 de enero y el traslado de Q80 mil para la compra de productos médicos y el proceso de disecado del león, con el propósito de exhibir sus restos en el Museo de Quetzaltenango.

Lea también: El papa Francisco asegura que “la eutanasia y el suicidio asistido son una derrota para todos”

Comparación con otro caso

Estacuy mencionó otro caso en Zacapa para contextualizar la decisión que se tomó respecto a Simba.

"Hemos tenido otro ejemplo, por ejemplo, en Zacapa, de un león africano también. Atendiendo el bagaje social de opiniones, ellos permitieron que el león avanzara en su enfermedad. Lamentablemente llegó a una condición desastrosa, era un león desnutrido, ciego, sin fuerzas, con las piezas dentales flojas", describió.

A partir la comparación de este otro caso, Estacuy destacó la diferencia en las circunstancias y el estado de salud de los animales, lo cual terminó respaldando la decisión de aplicar la eutanasia en el caso de Simba.