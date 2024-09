Solicitar residencia para extranjeros en Guatemala podría ser más rápido a finales de año

Adquirir una residencia de trabajo en Guatemala puede tardar hasta un año, aunque la ley establece que debería durar entre 4 y 6 semanas. Según Wendy Mena, representante de la mesa de atracción de inversión extranjera de Guatemala No Se Detiene, esta situación podría afectar negativamente la imagen que el país busca proyectar ante los inversionistas.

En lo que va de 2024, 881 personas han solicitado la residencia laboral en Guatemala, según Sofía Hernández, jefa del Departamento de Residencias Guatemaltecas de la Subdivisión de Extranjería del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM). La mayoría de los solicitantes mantienen una relación laboral con personas guatemaltecas. Sin embargo, Mena señala que el proceso para optar a una residencia laboral no es amigable para el extranjero. Según la líder de atracción de inversiones, actualmente solo es posible solicitar este tipo de permisos a través de las embajadas, las cuales no siempre están presentes en todos los países. Como resultado, algunos extranjeros se ven obligados a viajar a otros países para realizar los trámites correspondientes.

Mena aseguró que, desde la perspectiva de la inversión extranjera directa, cuando un inversionista extranjero decide invertir en Guatemala, generalmente es necesario que una persona extranjera se traslade al país para supervisar el inicio de las operaciones. No obstante, actualmente, mudarse y comenzar a trabajar podría retrasarse hasta un año mientras se tramita la residencia. “Ni hablar de traer a su familia”, enfatizó Mena.

Un punto relevante a considerar es que en otros países, como Panamá, existen mecanismos para agilizar el trámite de permisos, lo que facilita el proceso en comparación con Guatemala, puntualizó Mena. “Hoy en día, el mundo es digital y ya no es necesario que un extranjero realice tantos trámites de manera presencial”, argumentó la experta en inversiones.

Digitalización de trámites

El Programa Nacional de Competitividad del Ministerio de Economía (Pronacom) indicó que, para agilizar los trámites migratorios en Guatemala, es fundamental analizar el marco regulatorio, las leyes y los manuales de procedimientos del país, así como las plataformas del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM). Pronacom señaló que la agilización debe enfocarse en la digitalización y modernización de las plataformas, de manera que la presentación y seguimiento de las solicitudes puedan realizarse virtualmente. También recomendó la implementación de ventanillas únicas, para que los trámites se realicen en un solo lugar.

En relación con esto, Sofía Hernández, jefa del Departamento de Residencias Guatemaltecas del IGM, aseguró que se han implementado métodos para notificar de manera más expedita a los solicitantes. Aclaró que se informa a los interesados por medio de mensajes de texto, especialmente si hay errores en la solicitud o si se requiere la ampliación de algún expediente.

Actualmente, Hernández explicó que el proceso debe realizarse de forma presencial, específicamente para ingresar el expediente. Sin embargo, detalló que el trámite puede delegarse a una tercera persona hasta la fase final, momento en el que sí se debe hacer personalmente. No obstante, la jefa del departamento afirmó que se está trabajando para implementar pagos en línea y habilitar algunos trámites en línea a través de la subdirección, con el fin de agilizar las solicitudes de los extranjeros.

Entre los trámites mencionados por Hernández se encuentra el servicio en línea para la actualización de residentes temporales y permanentes. Las personas podrán iniciar esta solicitud a través de la página web, donde, dependiendo del tipo de residencia, podrán escanear los documentos que acrediten que continúan con el vínculo que dio origen a su residencia. Estos documentos se redirigirán automáticamente a las personas encargadas de su evaluación, lo que permitirá actualizar el estatus del residente de forma inmediata.

Para los residentes permanentes, se agregará el envío de la orden de pago de la cuota de extranjería, señaló Sofía Hernández, jefa del Departamento de Residencias Guatemaltecas del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM). Este pago, que deben realizar todos los residentes permanentes, se podrá efectuar a través de la banca en línea. “Cuando se acredite el pago, automáticamente quedará actualizado el residente permanente”, aseguró Hernández. Además, los residentes podrán obtener constancias y certificaciones en línea, como la Certificación de Registro Ordinario Migratorio y la Constancia de Estatus Ordinario Migratorio, agregó.

Hernández informó que se encuentran en las fases finales de este proyecto y esperan que durante este año se lance la digitalización de estos trámites, lo que permitirá reducir considerablemente las filas.

Atracción de inversiones y talento

Según el Programa Nacional de Competitividad (Pronacom), la falta de agilización en la obtención de residencias no ha afectado de manera significativa el interés de las empresas internacionales por ingresar al país. No obstante, Wendy Mena, representante de la mesa de atracción de inversión extranjera de Guatemala No Se Detiene, advirtió que el país podría perder oportunidades de adquirir conocimientos, capacitaciones y talento internacional, de los cuales Guatemala se beneficiaría. Además, algunas operaciones podrían retrasarse al no contar con extranjeros capacitados para ejecutarlas.

Guatemala busca atraer más inversiones sofisticadas, especialmente en tecnología y procesos, para lo cual generalmente es necesario que un extranjero capacite y enseñe a la población guatemalteca, señaló Mena. “Podríamos perder la inversión en tecnologías más avanzadas”, concluyó Mena, trabajadora de Invest Guatemala.