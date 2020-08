Coronavirus: Trabajadores reclaman pago de indemnización y señalan que sus casos no fueron atendidos

Doscientos trabajadores se plantaron frente a la sede central del Ministerio de Trabajo, en zona 9, ha solicitar indemnización por despidos durante la emergencia por coronavirus. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

La emergencia por coronavirus en los últimos cuatro meses causó aumento de los despidos, al 20 de julio último el Mintrab registró 12 mil casos.

Luego de las disposiciones presidenciales que se aplicaron para un confinamiento parcial los casos de despidos incrementaron, pero el Mintrab por prevención de contagio de sus trabajadores cerró sus instalaciones.

Las autoridades del Mintrab continuaron recibiendo denuncias telefónicas y también las quejas podían interponerse en la plataforma digital de esa cartera, sin embargo, cuatro meses después algunos trabajadores se percataron que a sus casos no les dieron seguimiento en la Inspectoría Laboral.

“Me despidieron el 14 de abril y puse la denuncia por teléfono, entonces me quedé tranquila porque el Ministerio de Trabajo verificaría mi caso y entonces harían que la empresa me pagara mi indemnización y el salario de marzo, pero mi sorpresa es que no hay expediente de mi situación y debo comenzar de nuevo por poner la denuncia”, lamentó Eva Méndez, extrabajadora de una farmacia.

Méndez realizó una fila que se prolongó por una cuadra, fueron más de cuatro horas para poder ingresar al Mintrab e interponer 110 días después de su despido, la denuncia y pelear en el ámbito laboral el pago de su indemnización y un sueldo que la cadena de farmacias le quedó pendiente de pagar.

A pocos metros de Méndez cinco mujeres murmuraban su situación laboral, mientras en la baranda de ingreso al Mintrab otras personas pedían atención urgente.

Entre el grupo de mujeres estaba Laura Reynoso quien fue despedida en abril pasado y de su denuncia interpuesta en vía telefónica en ese mes no sabe nada.

“Es una situación preocupante porque pasaron los meses y el Ministerio de Trabajo no nos informó nada, por eso volví a presentarme para interponer otra denuncia junto a mis compañeras quienes también fueron despedidas. Vendíamos donas en kioscos de comerciales y no nos pagaron nuestras prestaciones e indemnización”, criticó Reynoso.

“Me sacaron como a un chucho, no puedo creer que mi patrono teniendo 12 guardaespaldas me despidiera y sin darme mis prestaciones, ahira vengo a poner la denuncia, pero esto está lleno”, lamentó Ana María López, una empleada doméstica que laboró para una familia durante tres años y fue despedida la semana pasada.

El Mintrab está semana reanudó la atención personal en su sede, durante cuatro meses cerró y los trabajadores en ese tiempo denunciaron públicamente atención precaria.

En ese periodo hubo cambio de ministro en esa cartera, el 1 de julio último fue sustituido del cargo Rafael Lobos Madrid y en su lugar fue nombrado Rafael Eugenio Rodríguez Pellecer.

El vocero del Mintrab, Édgar Arana, justificó que “sí se atendieron las denuncias” de los trabajadores que se interpusieron vía telefónica y en la plataforma digital en abril, mayo, junio y julio.

Arana expuso que se hace todo lo posible por atender las denuncias de los trabajadores y que la Inspectoría General de Trabajo hará la verificación de cada caso.

La reanudación de labores en el Mintrab expone la demanda de atención por despidos en la emergencia y las filas de personas permanecerán en los próximos días.