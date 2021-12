Tragedia en Chiapas: La angustia de una familia para identificar a un migrante por la ropa que llevaba puesta

Por ahora se habla que más de 50 fallecidos del accidente son de origen guatemalteco y decenas de familias aún esperan noticias, otros desconocen si sus familiares se encuentran bien o si están entre los fallecidos.

Muchos han recurrido a las redes sociales para buscar información. Tal es el caso de la familia de Jonatan Joel Ramírez Sánchez, un indocumentado que estuvo en el accidente de Chiapas.

Su familia está segura porque en los videos que circularon sobre la noticia del accidente identificaron a una persona que podría ser Ramírez Sánchez.

Sus parientes explican que las características del joven que se ven en las imágenes, coinciden con complexión y hasta la ropa de Ramírez Sánchez.

En la fotografía se ve a un joven que camina al lado del tráiler volcado mientras recibe ayuda de otra persona.

Su esposa compartió en redes sociales su número de teléfono por si alguien tiene información de él, pero hasta el momento no han tenido suerte.

Morelia Hernández, cuñada de Joel, asegura que su hermana esta devastada por no tener noticias.

Su cuñada asegura que él dejó Guatemala por necesidad, ya que no podía acceder a un empleo y hace apenas unos meses se convirtió en padre.

“Por la necesidad, él no tenía trabajo. Él desde pequeño se quedó sin mamá, ella falleció, y nunca conoció a su papá. Él no tiene nada y decidió viajar para comprar su terreno y hacer su casita porque no tienen nada, están endeudados y por esas razones tomó la decisión de irse”, dijo Morelia.

Las noticias le dieron a la familia un poco de esperanza porque vieron, o creen haber visto a Joel con vida, todo gracias a la ropa que él llevo de viaje y a un par de zapatos.

“En la imagen vemos a alguien que coincide con los zapatos que lleva, el cuerpo y el tamaño, todo coincide con él pero no podemos asegurarlo porque si es él se supone que ingresó a la Cruz Roja. Yo logré hablar con una muchacha que iba con él, me dijo que lo vio y que estaba en la Cruz Roja, dijo que lo reconoció y de que está lastimado pero no está grave”, narró la mujer.

Conforme pasan los días, la angustia por ubicarlo se hace más fuerte.

“Ya nos pasaron el listado de personas heridas de la Cruz Roja y no aparece su nombre. De la Cruz Roja trasladaron a cuatro por la gravedad de sus heridas a otro hospital y no aparece el nombre”, explicó Morelia.

Según Morelia, el muchacho viajó sin un solo documento de identificación. “No sé si él se acuerda de sus apellidos por los golpes o por el mismo miedo tal vez se equivocó de nombre o lo apuntaron mal”, dijo.

La familia pide a todos aquellos que puedan tener información de Joel que se comuniquen a los números 5720 8032 y 3859 8450.