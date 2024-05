La Policía Nacional de Tránsito realizó el pasado viernes 17 de mayo en la noche y la madrugada de este sábado 18, varios operativos enfocados en motocicletas. De acuerdo con los datos de la entidad policiaca se impusieron 52 multas.

Según dan a conocer la mayoría de estas sanciones fue por no portar licencia de conducir, no tener licencia, producir ruidos estridentes con dichos vehículos, portar placas de circulación en lugares no autorizados y hacer uso del celular mientras conducían. Estos operativos se registraron en los alrededores del Aeropuerto Internacional La Aurora, en la calzada Atanasio Tzul en zona 12 de la ciudad capital y en la colonia Bethania, zona 7.

El titular de la cartera de Gobernación, Francisco Jiménez, escribió en sus redes sociales que en estos operativos nocturnos no solo las autoridades de gobierno participan sino también la municipalidad de la ciudad de Guatemala, ya que también se hicieron inspecciones en “clubs nocturnos”.

Carreras

El departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil tiene a su cargo coordinar operativos para evitar que se realicen carreras clandestinas. La infracción por este tipo de actividades lo regula el Reglamento de Tránsito, en su artículo 185, inciso c, que dice “Q25 mil por utilizar la vía pública para carreras, concursos o actividades similares, sin permiso correspondiente para cada conductor que participe.

Placas ocultas

Se ha vuelto común observar vehículos que ocultan sus placas o las modifican para que no puedan ser detectadas fácilmente por las cámaras de seguridad, pero esto está también prohibido por la ley. El artículo 10 de dicho reglamento establece los requisitos para que un vehículo transite por la vía pública y uno de ellos es tenerlas visibles.

La multa para quienes oculten o hagan modificaciones en las placas es de Q500 y la ausencia de estas, será motivo de consignación del vehículo.