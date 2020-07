Transporte público: Capacidad del Gobierno es limitada para supervisar protocolos sanitarios

Empresas de transporte ya coordinan con la autoridades de gobierno todos los procesos para reanudar operaciones. Fotografía: Prensa Libre.

Durante los cuatro niveles de alertas que contempla el semáforo epidemiológico de Guatemala se va a permitir el uso gradual del transporte público. Para los municipios o departamentos con alertas roja y naranja las unidades podrán ir a un 50% de su capacidad, cuando se encuentren en fase amarilla podrán aumentar a un 75% y en el color verde, es decir, la nueva normalidad, podrán circular estando a un 100% de su capacidad.

Su reactivación va a depender de las coordinaciones que haga el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Mspas) con cada uno de los gobiernos locales, quienes deben de fijar los parámetros que permitan un monitoreo clave que demuestre que los buses están cumpliendo con las medidas gubernamentales.

Aunque esta tarea parece que no será fácil. La Dirección General de Transporte (DGT) se encuentra afinando los detalles para vigilar el cumpliendo de todas las medidas sanitarias en el transporte extraurbano, aunque desde ya cuentan con un problema y es su limitado número de inspectores, aunque sus autoridades indican que se apoyan de otras oficinas de gobierno para solventar ese déficit.

“Nosotros tenemos 22 inspectores pero nos estamos apoyando ahora con Provial, con las diferentes PMT y con el departamento de Tránsito de la PNC para tener una fuerza mayor en las diferentes carretas, recordemos que esto ahora es competencia de todas las entidades de transporte y tránsito a nivel nacional”, explicó Héctor Ramírez, portavoz de la DGT.

Ya tienen en mente la ejecución de algunos puestos de registro, en donde además de verificar con toda la papelería habitual, estarán verificando que los buses cumplan con llevar a un número limitado de pasajeros, por ello aseguran que es clave la coordinación con los alcaldes.

“Nosotros antes de que se hiciera esta reactivación tuvimos acercamientos con diferentes municipalidades y gobernadores para que al momento que se diera esta reactivación ellos nos pudieran apoyar para que cuando salgan los pasajeros ellos se den cuenta que se viaja únicamente con el porcentaje autorizado, ahora bien cuando las unidades salgan a carretera es cuando vamos a solicitar los permisos y verificar las unidades”, agregó Ramírez.

Aunque se tengan estrategias la defensoría del usuario del transporte público de la PDH afirma que será imposible que las instituciones de gobierno puedan vigilar a que todos los buses respeten las medidas presentadas el pasado domingo.

“En los análisis no es suficiente la presencia del Estado y es realmente preocupante esa escasa presencia porque aun con los elementos que tiene la dirección de tránsito y las diferentes PMT, como Provial, tratarían de suplir un poco el problema que refleja décadas de desatención pero la población también debe de poner de su parte, para ser parte de la solución y no parte del problema”, explicó Edgar Guerra, titular de la defensoría.

Guerra lamentó que durante las primeras horas de la reactivación económica en algunos puntos fue evidente como las recomendaciones para el uso adecuado del trasporte público fueron ignoradas, “en el interior no acataron las recomendaciones del distanciamiento físico del que se ha estado insistiendo, en las paradas también se debe de respetar y dentro de los autobuses”, citó Guerra.

Los empresarios del transporte aún no definen cuál será el plan que se implementará para que los pilotos cumplan con las medidas de protección y el control de los pasajeros, aspectos que se abordan en reuniones gremiales.

No es prudente salir

Epidemiólogos tienen algunas dudas de cómo está siendo aplicado el semáforo de alertas en nuestro país y su principal recomendación es no salir de casa y ser prudente cuando se habla de usar el transporte público, reafirmando que el mensaje que mandó el gobierno puede estar siendo mal interpretado por algunos que consideran que ya pueden hacer todas las cosas que hacían antes de la pandemia.

“No es seguro salir en un departamento donde su alerta es roja, la salida del departamento tiene que ser única y exclusivamente si ese semáforo esta por ejemplo en naranja o en amarillo pero en cada uno de esos colores habrá cierto nivel de precaución (…) le trasladaron la responsabilidad a la población de decir por favor sean cautos, no se exponga, pienso que la gente malinterpreto esa desescalada como un decir vamos bien”, fundamentó Alicia Chang, vicepresidenta de la Asociación de Enfermedades Infecciosas.

El doctor José Ortiz, quien lidera el Observatorio del Covid – 19 es más directo al decir que el transporte público tendría que estar presente en el sistema de alertas únicamente cuando una región alcance el color verde, de lo contrario el riesgo de un contagio acelerado es alto.

“Es precipitado porque el transporte público ya ha demostrado en otros países que es determinante en la transmisión de las infecciones, acá guardar el distanciamiento va a ser un poco difícil, aparte tocando nuestro país los aspectos culturales no creo que exista algún ente que pueda vigilar que todos guarden su distancia dentro de un microbús o un bus urbano”, señaló Ortiz.

¿Qué puedo hacer en el bus?

Ahora que está comenzando a reanudarse el servicio de transporte público quienes necesitan de este sistema de transporte para cumplir con sus actividades laborales y ayudar su economía comenzarán a hacer uso de los buses, pero es necesario que al momento de abordar este tipo de unidades de transporte todos tengan sus precauciones.

El infectólogo Hugo Eduardo Pezzarossi considera que para incluir en esta etapa del semáforo al servicio de buses significa que las autoridades hicieron un minucioso estudio, pero señala que no está de más reforzar las medidas de higiene personal.

“Primero cumplir con las recomendaciones que las distintas municipalidades van a implementar en cada una de las rutas que les corresponde dirigir, es decir, respetar cuales son los asientos que se pueden usar, por mi parte decirles que por nada del mundo se bajen la mascarilla, eviten estar en contacto estrecho, a veces por querer platicar , no es el momento más oportuno de poder compartir durante la ruta, no tocarse las mascarillas porque se estarán tocando otras superficies, utilizar el alcohol en gel al subir y al bajarse puesto que tocarán superficies que otras personas también tocaron”,otras de las recomendaciones de Pezzarossi son no consumir alimentos y bebidas dentro de las unidades y si utiliza el teléfono celular desinfectarlo antes de volverlo a guardar.

Las autoridades de gobierno están claras que este tipo de estrategias van a ocasionar un incremento en los casos positivos de coronavirus por lo que expertos le piden a todos los que deben de salir de casa, cuidarse, de lo contrario estarían por tocar las puertas de un sistema de salud que no cuenta con el personal y los insumos suficientes para atender la enfermedad.

