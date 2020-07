Transportistas anuncian un incremento de hasta el triple del costo del pasaje

Empresarios del transporte explican que necesitan definir el nuevo costo de sus servicios para poder salir a las calles, ya que ahora les sería imposible cumplir con sus costos de operación. Fotografía: Prensa Libre (Erick Avila).

Cuando el presidente Alejandro Giammattei presentó la forma en que operaria el semáforo epidemiológico, el pasado 12 de julio, la alerta roja prohibía en su totalidad el transporte público, incluso aún seguiría la regulación de vehículos que podrían circular en base al número de placas pero la estrategia cambió en menos de tres semanas y ahora el servicio de buses es permitido durante todos los niveles de alerta.

Lo precipitada de la decisión tomó por sorpresa a los empresarios del transporte público quienes aún se encuentran a la espera de recibir una respuesta oficial a su petición de subsidio.

Tanto los dueños de buses urbanos y extraurbanos afirmaron que hace algunos meses tocaron las puertas de la casa presidencial y de la presidencia del Congreso con la esperanza de recibir ayuda económica, o bien combustible, algo que les permita mitigar los costos de operación al momento que las disposiciones presidenciales les permitieran regresar a sus operaciones.

Pero el silencio que proviene desde las dependencias de gobierno hizo que los empresarios presentaran alternativas a las municipalidades donde circulan y a la Dirección General de Transporte (DGT), la única salida viable que encontraron para poder trabajar es incrementar el costo del pasaje.

Los buses urbanos, dígase las unidades rojas, ya cobraban de manera no oficial Q2.00, pero al solamente poder utilizar la mitad del vehículo y tener gastar lo mismo de combustible su precio podría llegar a los Q4.00 o Q6.00; en los buses extraurbanos el costo que dijeron transportistas era de 17 y 21 centavos por kilómetro, pero por lo complejo del panorama tendrían que elevar su costo a 40 y 50 centavos por kilómetro.

Autoridades del ministerio de Finanzas explicaron que autorizar subsidios no dependen de ellos, por el contrario son tramites que tienen que ser resueltos por los diputados en el Congreso de la República, al consultar con la Comisión de Finanzas del Legislativo representantes de la mesa de trabajo explicaron que solicitudes similares llegan todos los días de diferentes sectores, pero para que los diputados conozcan una subsidio debe de llegar a la comisión como una iniciativa de ley.

Sin subsidio habrá incremento

Las unidades de transporte público urbano se encuentran listas para comenzar a trabajar según Edwin Amaya, presidente de la Asociación de Propietarios de Autobuses Urbanos de Guatemala (Asopagua), el único problema es definir los costos de operación que tendrán sus unidades.

“Estamos económicamente muy lastimados porque tenemos cuatro meses sin percibir ni un centavo como remuneración por el servicio que hemos prestado por muchos años pero sabemos que esta situación vino a afectar toda la economía, nosotros si estamos preparados porque nuestras unidades están listas para salir a operar únicamente el inconveniente de asociaciones con platicas con el Ejecutivo estaba contemplada una ayuda y hacerse cargo de las limpiezas de las unidades”, pero esa posible ayuda sigue sin ser definida, agregó Amaya.

Él espera que el posible incremento propuesto no sea objeto de críticas o incluso intimidaciones, refirió que de tener un subsidio no sería necesario incrementar el precio de los pasajes, “si vamos a andar con la mitad de la capacidad de una unidad se tendría que triplicar ese valor porque el costo de operación tiene que cubrirse para poder trabajar y eso no lo vamos a hacer con 20 pasajeros pagando Q2, es imposible (…) si hubiéramos recibido el subsidio nosotros no estaríamos en la necesidad de subirle al pasaje y de buscar como compensar esas pérdidas”, señaló.

La municipalidad de Mixco informó que han tenido buenos acercamientos con los representantes del transporte urbano y que han llegado a un posible acuerdo con que el precio del pasaje en el municipio sea de Q4.00, aunque la decisión aún tiene que ser anunciada por autoridades de la comuna, que se espera sea durante los próximos días.

Por su parte Milton Mendoza, presidente de la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros (Gretexpa), asegura que sin la ayuda oficial la única alternativa viable fue pensar en incrementar el precio de sus servicios.

“Definitivamente no se puede trabajar con las mismas tarifas, nosotros como transportistas no queremos ni quisiéramos golpear el bolsillo de la gente porque sabemos la situación económica que estamos pasando todos, pero tampoco podemos operar con las mismas tarifas, tenemos precios que no se revisan desde el 2011 (…) hicimos las peticiones ante el presidente, ante la vicepresidencia, ante el presidente del Congreso y no se nos ha dado ninguna respuesta, e l subsidio que pedíamos no era económico, lo que necesitábamos era que nos subsidiaran el combustible o al usuario porque es el que paga”, fundamentó Mendoza.

Posible conflicto social

El costo del transporte público es algo que genera discusión y los antecedentes en Guatemala lo demuestran según explicó Edgar Guerra, de la Defensoría del Usuario del Transporte Público de la PDH, quien pide a las autoridades mesura al momento de tomar cualquier decisión ya que podría generar altercados en algunas comunidades.

“El no tomar acciones desde el Organismo Ejecutivo se vislumbra una futura crisis que acontece a dos situaciones, tanto en la economía de los usuarios que necesitan movilizarse y muchos están en situación de desempleo y los transportistas que deben de solventar los costos de operación al empezar el servicio a un 50% o 75%, que de no tomarse acciones inmediatas podría generar conflictividad social, en algunos lugares ya se ve el descontento donde hay incrementos o pretensión de incremento”, señaló Guerra.

Un punto que asegura necesario poder aclarar es por cuanto tiempo será necesario este incremento porque tendrá que ser una tarifa especial y no definida, “hay que tener mucho cuidado con las decisiones que tomara el ejecutivo, legislativo y los mismos gobiernos locales para no crear una crisis dentro de otra crisis, en todo caso los incrementos que se pudieran dar deben de ser temporales”, explicó Guerra.

Mientras se define cuánto podría costar el pasaje en el transporte público durante el proceso de reactivación económica los transportistas tratar de equipar de la mejor manera sus unidades, pero también libran una batalla burocrática por lo complejo y confusos de los trámite para acceder a todos los permisos de circulación.