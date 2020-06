Transportistas se reconocen en crisis a tres meses de suspensión del servicio

Más de cien mil trabajadores del transporte extraurbano viven crisis económica por tres meses de paralzación del servicio. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El presidente de la Gremial de Transportes Extraurbanos (Gretexpa), Milton Mendoza informó que entre este sector de trabajadores, que representa más de 100 mil familias, se encuentran pilotos, cobradores, oficinistas, lavadores, mecánicos y otras personas que se benefician colateralmente en las terminales de autobuses.

El empresario del transporte dijo que aproximadamente un 10 por ciento de estos empleados podrían reclamar el bono de suspensión por trabajo porque laboran para empresas grandes que mantienen una planilla, mientras que los demás son unidades conducidas por el propietario u otras personas.

Mendoza dijo que a Gretexpa le preocupa que en la provincia algunos grupos de personas que dependen económicamente de este tipo de servicio han amenazado con efectuar protestas y bloqueos, pero “nosotros seguimos manteniendo la peña para que no haya desorden y después exista persecución del Estado”.

Pérdidas millonarias

El presidente de los transportistas informó que este sector está teniendo perdidas incalculables millonarias porque las 40 mil unidades dejaron de transportar a miles de pasajeros en todo el territorio y los autobuses se encuentran estacionadas en las orillas de las calles o en predios baldíos “medio cubiertas” ante las inclemencias del clima.

La misma fuente también informó que algunos propietarios de autobuses habían adquirido unidades nuevas o usadas que están pagando a los bancos del sistema, pero que a raíz del paro de tres meses tienen problemas, porque “se las han recogido por falta de pago”.

Mendoza dijo solo las pocas empresas grandes mantienen sus unidades guarecidas en parqueos formales, pero que, a la vez, están cerrando oficinas en los departamentos porque ya no tienen recursos para pagar el alquiler de estos locales de los cuales no están haciendo uso.

El transportista explicó que las personas que dependen de estos servicios se encuentran preocupados porque tanto el Transmetro como el Transurbano ya hicieron pruebas de cómo funcionaran cuando se vuelva a la normalidad y a los del servicio extraurbano no se les está tomando en cuenta.

“Nosotros también queremos hacer nuestras pruebas para que cuando llegue el día estemos preparados para prestar el servicio con todos los protocolos que exige el Ministerio de Salud, y ahora, también los del Ministerio de Trabajo, los cuales vemos más difíciles porque ponen más trabas para los inversionistas”.

Mendoza relató que para analizar este problema se formó una mesa técnica multisectorial con la Vicepresidencia de la República y que se reunieron hace dos meses, pero que la segunda ya no se llevó a cabo porque en esos días se conoció el caso de varias personas que dieron positivo de covid-19 en la Casa Presidencial por lo que se cancelaron las citas.

“Queremos hablar con el presidente Alejandro Giammattei”, demandó Mendoza

Pueden haber protestas

El presidente de la Asociación de Transportistas Extraurbanos de Pasajeros del Sur y Occidente (Atepsuro), César García, informó que tienen temor de que algunos grupos de personas que dependen económicamente de estos servicios efectúen bloqueos en algunas carreteras porque se encuentran desperados por la falta de ingresos, pero les hemos dicho que hay que ver el problema del covid-19.

“Se han dado cuenta que el servicio de Transmetro y Transurbano y los han tomado en cuenta para llevar a cabo pruebas y a los pilotos extraurbano no. “Ellos se preguntan por qué solo los que prestan el servicio urbano tienen ese privilegio”, afirma García.

El empresario se quejó que también tienen problemas de deudas con los proveedores de neumáticos, aceites, repuestos y los créditos bancarios porque no los han cancelado. “Casi el 100 por ciento de los autobuseros estamos endeudados porque como no estamos generamos ingresos y no podemos pagar”.

Agregó que muchos empresarios del transporte solicitaron préstamos al Crédito Hipotecario Nacional (CHN) porque el gobierno dijo que se pagaría un 4.6 por ciento de intereses, pero luego dicho banco comenzó a hacer recortes de lo solicitado y subieron los intereses a más del seis por ciento.

El empresario resaltó que necesitan recursos para comenzar de nuevo a operar, lo cual se agravará por la desesperación de las más de 100 mil familias que dependen del transporte extraurbano.

Inestabilidad de personal

Carlos Moguel, presidente de la Asociación de Transporte Extraurbano de Sur Oriente (Atexpor) explicó que a raíz de las extorsiones, el personal que trabaja en el transporte extraurbano no es estable en las empresas por lo cual es imposible mantenerlos en la planilla del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y así puedan obtener el beneficio económico que ofreció el Gobierno.

“La rotación de personal es demasiada alta, algunos trabajan 15 días y se van, llegan otros y se van a los dos meses por la delincuencia, lo cual impide que tengamos una planilla en el IGSS y si no están inscritos en esta dependencia no los ayudan; sin embargo, nos hemos dado cuenta de que en otros negocios como ferreterías ya les salieron sus pagos al personal y nos cuentan que no todos estaban inscritos”, reveló Moguel.

Multas por circular

El vocero de la Dirección General de Transporte (DGT), Héctor Ramírez, informó que durante estos tres meses se han multado seis autobuses extraurbanos por circular sin los permisos respectivos del Ministerio de Economía (Mineco) y la DGT.

Informó que en la actualidad solo pueden circular los autobuses que trasladen empleados de las empresas, por ejemplo maquilas o empresas telefónicas, y que deben estar registrados en la DGT y autorizados por el Mineco, para lo cual deben llenar un formulario que se encuentra en la página de dicho ministerio.

Ramírez explicó que se multaron dos unidades con Q25 mil porque no contaban con los permisos del Mineco o la autorización de la DGT y los segundos porque sí contaban con las autorizaciones anteriores, pero no tenían vigente la póliza de seguro para pasajeros vigente.