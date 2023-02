Turista perdido en Tikal: problemas de memoria y otros detalles que revela la esposa de estadounidense extraviado en el Parque Nacional

Han pasado nueve días desde el incidente , y las labores de rescate por parte de las autoridades no han dado resultados esperanzadores para dar con el paradero de Ashcraft.

Familiares de Raymond Vincent han recurrido a las plataformas digitales para compartir información que pueda ayudar a aumentar las posibilidades de encontrar a Vincent.

Una de estas personas es Van Phung, esposa de Raymond Vincent, quien habló en profundidad con Prensa Libre/Guatevisión respecto a los acontecimientos que ocurrieron el pasado 3 de febrero y cómo, de forma inesperada, su esposo desapareció sin dejar rastro.

La pareja está casada desde hace 40 años y se conocieron en el trabajo como farmacéuticos en las salas de operaciones y cuidados intensivos de un hospital de cáncer de renombre mundial en Houston, Texas.

Horas antes

Phung cuenta que se encontraba con Vincent junto con un grupo de observación de aves de diez personas, que eran dirigidas por dos guías turísticos de Eagle Eyes.

“Comenzamos la mañana del 3 de febrero caminando por el sendero principal y un sendero lateral del parque en busca de aves“, cuenta Phung respecto a los planes que tenía con su esposo Vincent.

“Alrededor del mediodía nuestro grupo caminó de regreso al hotel Jungle Lodge para el almuerzo cuando vimos un cocodrilo en el borde del estanque frente a la entrada del hotel. Fuimos al estanque a hacer fotos del cocodrilo y de una garza tigre” afirma la esposa de Ashcraft.

También señala que su esposo se encontraba, en ese momento, caminando de regreso al hotel, por lo que ella asumió que había ido al baño o a esperar el almuerzo.

Luego de hacerle las fotografías al cocodrilo, Phung dice que se dirigió al vestíbulo del hotel para encontrarse con su esposo, con la sorpresa de que no lo encontró en ninguna parte.

“Cuando llegué al vestíbulo no lo vi esperándome, así que fui a comprobar los baños en la parte trasera del restaurante. Al no encontrar a mi marido fui a nuestra habitación No.31 para comprobar si estaba allí, pero no estaba“, dice Phung.

Reporte de desaparición

Van Phung cuenta que a las 12 horas con 30 minutos del 3 de febrero aviso a los dos guías de su grupo sobre la desaparición de su esposo.

Ante eso comenzó una búsqueda de parte de los guardias, dos miembros del grupo de observación de aves y un guardia del hotel. Uno de ellos incluso puso a disposición una motocicleta para facilitar la movilización.

“Tras no encontrar a mi marido en la zona exterior del parque, los 5 hombres entraron en el parque y se dividieron, cada uno buscando en un sendero diferente“, señala Phung.

A las 17 horas, cuenta Phung, se pusieron en contacto con la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala, quienes se contactaron con el Ministerio Público. Las autoridades llegaron rápidamente al lugar y comenzaron a entrevistarla a ella y a los demás miembros del grupo.

“Esa misma noche del 3 de febrero se activó Búsqueda y Rescate y para el sábado 4 de febrero a las 6:30AM se presentó un grupo de 97 personas y comenzó la búsqueda de mi esposo“, dice la esposa de Ashcraft.

Problemas de memoria

Van Phung señaló que su esposo, además de sufrir problemas de memoria, padece de manía, una enfermedad que no le permite estar quieto por bastante tiempo, a no ser que su esposa lo ponga a jugar un juego de cartas que tiene en el teléfono celular.

También comenta que, aunque Ashcraft sea inquieto y busque la manera de estar en movimiento, una condición de su rodilla izquierda le impide caminar largas distancias.

“Su rodilla izquierda le impide ir lejos sin sentarse cada 500 pasos aproximadamente. Como camina despacio, es extraño que nadie le haya visto en menos de 30 minutos desde la última vez que le vimos alrededor del estanque que hay frente a la entrada del hotel. “, explica.

Phunc dice que le resulta extraño que su esposo haya desaparecido de manera inmediata, y comienza a creer que pudo tratarse de alguien que lo haya llevado a la fuerza o le hizo creer que lo regresaría al hotel donde se hospedaba.

Información

Los familiares de Raymond Vincent Ashcraft compartieron tanto una fotografía suya como algunos números de teléfono para contactarse con ellos en caso de que alguna persona tenga conocimiento sobre su paradero.