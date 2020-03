Usac retira de los hospitales a sus estudiantes de Medicina por el coronavirus

Los estudiantes de Medicina de la Universidad de San Carlos se ausentarán de los hospitales escuela como una medida para protegerlos del nuevo coronavirus. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

A partir de este 13 de marzo y hasta el 14 de abril, en los hospitales escuela no se verá a los estudiantes externos de la Universidad de San Carlos (Usac) que colaboran en la parte asistencial de los pacientes en áreas como Maternidad y Pediatría.

La decisión se tomó para resguardar la salud de los estudiantes, ya que los hospitales no están en la capacidad de proporcionarles los implementos de protección que el personal médico necesita para evitar el contagio con personas que puedan llegar infectadas con el covid-19, argumenta la casa de estudios superiores.

“El hospital tiene la obligación de surtirles de todo artefacto que les sirva como medida de bioseguridad, es decir, mascarillas N95, anteojos para evitar el contacto con la conjuntiva y de vestimenta apropiada de aislamiento, pero estos (los hospitales) no están en la capacidad económica de hacerlo”, menciona Ramiro Valencia, médico y director del Área Curricular de Ciencias Clínicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos.

Por esa razón, y porque la facultad tiene la obligación de proteger a sus estudiantes, se suspendió la asistencia de los universitarios a los hospitales a partir de las 15 horas de este viernes. Allí también se reciben clases magistrales.

La medida adoptada por la Usac podría complicar la atención en los hospitales, más aún, en un momento donde se requiere de más personal para atender a la población ante posible aumento de casos de contagio del nuevo coronavirus.

“La posibilidad (de que el personal no se de a abasto) existe, pero nuestros estudiantes son estudiantes, no trabajadores de salud, entonces, la medida dentro del punto de vista académico es para protegerlos, pues Dios no lo quiera ocurre el fallecimiento (de un estudiante), la repercusión legal para las autoridades universitarias sería muy serio”, dijo Valencia.

“Ellos no son trabajadores de la red de servicios de salud”, agregó.

Con la finalidad de que los estudiantes continúen con el programa de estudios, la facultad habilitará una plataforma en línea para que reciban educación a distancia.

“A nivel hospitalario hay un componente teórico y hay un componente práctico, y el componente práctico ese desafortunadamente se perderá. Son medidas extremas que hay que tomar ante una situación tan complicada como la que estamos pasando”, señaló Valencia.

Actualmente hay 370 estudiantes del cuarto y quinto grado de Medicina de la Usac que se encuentran distribuidos en los 11 hospitales escuelas del país. Los más grandes y que más absorben a estudiantes son el Hospital Roosevelt y el San Juan de Dios.

Una medida solo de la Usac

La decisión de retirar a los estudiantes de Medicina de los hospitales es solo de la Universidad de San Carlos, los de las universidades Mariano Gálvez y Rafael Landívar continuarán.

Rafael Espada, decano de la Facultad de Ciencias Médicas y Salud de la Universidad Mariano Gálvez, indicó que esta casa de estudios únicamente restringió las clases magistrales en los hospitales y el trabajo de los estudiantes continuará “hasta que el presidente y el Ministerio de Salud nos digan que ya oficialmente entramos a una etapa de cantidad de casos -mayor-, entonces, retiraremos a los estudiantes de Medicina”.

Espada señaló que la decisión de la Facultad de Medicina de la Usac fue unilateral, sin consultar a los decanos de las otras universidades.

A su criterio, dicha medida no tendrá mayor impacto en la atención a los pacientes, pues los estudiantes de las otras casas de estudios están “haciendo el trabajo”.