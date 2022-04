Uso obligatorio de mascarilla en espacios abiertos podría eliminarse, según el ministro de Salud, Francisco Coma

Coma fue consultado sobre si era posible que el 29 de abril se pudiera anunciar que el uso de mascarilla ya no sería obligatorio en Guatemala, y respondió que el tema pasaba por la forma en la que la población visualiza ya la pandemia.

Añadió que han visto que, en muchos municipios, pero no de ahora sino desde hace muchos meses, la gente dejó de usar la mascarilla, sobre todo en el interior de la república.

“Nosotros tenemos la consideración de que, si no tenemos un repunte de casos, la mascarilla pudiera en algún momento empezar a reducirse sobre todo en espacios abiertos donde haya, digamos, una distribución o un espacio adecuado, pero es un tema que tenemos en análisis”, dijo Coma.

Comentó que el uso de la mascarilla finalmente va a quedar siendo una decisión personal, y afirmó que habla de eso no porque Salud o el Gobierno vaya a normarlo. Volvió a mencionar que a título personal él continuaría usando el cubrebocas durante mucho tiempo, aún ya no fuera obligatorio, pues ya no solo pensaría en el covid-19, sino en otro tipo de enfermedades.

“Probablemente sí haya cambios en la decisión de usar mascarilla en ambientes abiertos”, confirmó Coma.

Al ser consultado en la forma en la que podrían informar de estos cambios, para que no fuera de una forma abrupta, el ministro Coma señaló que tendrían que ver los mecanismos que tienen que establecer y evaluar cómo se puede tomar esta decisión, con base a los indicadores.

“Aquí lo que manda finalmente son los indicadores del número de contagios y sobre todo el indicador de casos graves y casos hospitalizados es fundamental. La idea es que sí, efectivamente tendríamos que comunicarlo de una manera razonable”, añadió.

Según Coma, vieron el comportamiento de las personas durante Semana Santa, y las que realmente tienen conciencia del riesgo que tienen de contagiarse siguen usando la mascarilla.

También dijo que hay otro factor importante, que es que el porcentaje de vacunación está por debajo de algunos de los países y eso puede marcar una diferencia.

¿Sin mascarillas para finales de abril?

El ministro Coma fue consultado sobre si el 29 de abril podría ser la fecha en la que sea tomada la decisión de retirar el uso de la mascarilla en espacios abiertos, y señaló que Salud se basa en semanas epidemiológicas y se hacen modificaciones con base a los tiempos dicha semana les marca y que, si coincide con el 29 de abril, esa fecha podría estar haciendo esas modificaciones, pues ya se tendría un impacto real de casos luego de la Semana Santa.

En declaraciones posteriores a otros reporteros, Coma dijo que la decisión de retirar el uso de mascarilla también dependería de la positividad en casos de covid-19 y recordó que el país va bien en ese tema, ha tenido índices muy bajos, pocos casos y que prácticamente los hospitales tienen menos del 5% de ocupación algunos días y hay pocas consultas por coronavirus.

“Es esperar qué pasa después de estos días de Semana Santa si hay un repunte o no; de eso dependerá si se pueden tomar medidas o no”, acotó Coma.

También dijo que el país está ante una variante de covid-19, ómicron, que permitiría tomar algunas decisiones de acá a finales del mes.

El ministro también dijo que no podía explicar qué decisiones se podrían tomar, pues esas disposiciones no las toma él solamente, sino que hay comités de expertos que dan las recomendaciones generales, luego de ver el comportamiento de la enfermedad.

Coma además dijo que los municipios en donde hay alto porcentaje de vacunación podrían tener más beneficios en las medidas que pudieran adoptarse.