Salud habla de posible retiro de restricciones por covid-19, vacunas vencidas, vacunación y regreso a clases

A Coma se le consultó si estaba en análisis o existía ya un plan para levantar las restricciones por covid-19 en Guatemala, y respondió: “Al igual que muchos países del mundo, Guatemala tiene que tomar decisiones en relación al mapa. Yo creo que llevamos dos años, estamos viendo una tendencia a disminuir de forma significativa los casos, pero esta es una decisión que se tomará en consenso con el señor presidente -Alejandro Giammattei- con él tenemos que hablar de este tema, nosotros por supuesto queremos dejar un mapa que sirva de referencia a la población…lo que es importante es que tengamos como esas señales de alerta”.

“Hoy, por ejemplo, tenemos una variante ómicron, que si bien es cierto fue muy contagiosa, bajó los niveles de gravedad en la enfermedad, bendito sea Dios, no fueron tan serios, pero puede aparecer una variante nueva que sea de nuevo muy agresiva y entonces tendríamos que volver a considerar una serie de factores o medidas a implementar. Lo ideal es acercarnos a regresar a la normalidad y que todos tomemos conciencia de la importancia de cuidarnos nosotros mismos”, señaló Coma.

Dijo que él cree que las medidas que de alguna forma se implementaron por la pandemia del covid-19 se van a quedar dentro de la población.

“Por lo menos yo, aunque ya no haya obligación de usar mascarilla yo la seguiré usando. Creo que todavía aprenderé más de las culturas orientales y trataré de que mis saludos mantengan un distanciamiento social, pero ya van a ser decisiones muy personales. Ojalá de verdad que para beneficio de los guatemaltecos y del país, podamos ir entrando a la normalidad”, concluyó coma en ese tema.

Vacunación estancada

El funcionario también fue consultado sobre por qué se había estancado la vacunación y expresó que se debía a dos factores principales, rechazo a los biológicos y que ahora ya no hay casos graves de covid-19.

Dijo que la cartera ha implementado estrategias de acercamiento comunitario en las que ha participado también el Ministerio de Educación, Ministerio de la Defensa, actores locales, autoridades locales y organismos internacionales, que han dado lineamientos de cómo proceder en algunos municipios y eso han permitido generar el acercamiento a esos municipios con pertinencia cultural.

“Desgraciadamente lo tengo que decir, creo que estamos viviendo aquel mensaje negativo que se generó en torno a la vacuna al principio, donde se hablaba mucho de que la vacuna me mata, la vacuna me deja estéril, en fin, una serie de mitos que lamentablemente permearon muy bien pero luego el otro factor que inhibe a mucha gente a vacunarse es que ya no hay casos graves. Se recuerdan cuando veíamos los hospitales llenos, cuando teníamos esa dimensión de peligro, creo que la población tenía más conciencia del riesgo y por lo tanto acudía como a buscar las alternativas posibles para protegerse”, comentó Coma.

Vacunación en menores de 6 a 11 años

El ministro Coma reconoció también que la vacunación de los menores de 6 a 11 años no ha tenido los resultados esperados. “Creímos que íbamos a tener una mayor afluencia, pero probablemente padres de familia no querían vacunar a sus nenes por temor a que no hubiera segunda dosis”.

Aseguró que sí habrá segunda dosis para ese grupo de población y que, aunque no dio fecha, sí va a entrar otro lote de vacunas, previo a que los menores cumplan con el tiempo establecido para completar su esquema.

Regreso a clases

Al ser consultado sobre el regreso a clases presenciales en Guatemala, Coma afirmó que tienen buenas expectativas, pues solo hay 15 municipios en rojo y eso permite que los menores vuelvan a las clases.

“Yo creo que es lo correcto, los niños lo necesitan, necesitan volver a tener sus actividades presenciales. El daño y que han sufrido los chiquitos por aislamiento más el rezago en la en la capacidad educativa se sintió enormemente y hay que trabajar muy fuerte para que los bebés regresen a clases y esa es la idea”.

Cobro a salubristas por vacunas vencidas

El funcionario también fue abordado por el reciente caso en el que una enfermera de Sololá, denunció que el Ministerio de Salud la estaba obligando a pagar más de Q300 mil por vacunas vencidas y respondió que sí se han levantado algunas actas administrativas que no tienen que ver con el vencimiento directo de las vacunas, sino con el manejo apropiado o no apropiado de las vacunas.

“La intención de cobrarle al personal vacunas vencidas, y sobre todo vacunas vencidas con periodos de vida tan corto, porque eso es lo que se nos olvida, recuerden que en promedio un biológico, una vacuna tiene 18 meses de vida, la excepción fueron las vacunas de covid que tenían 3 meses de vida. Si bien es cierto después ya salieron con que la vida útil de la vacuna podría extenderse etcétera, para nosotros lo que es válido es la fecha de vencimiento y la fecha de vencimiento 3 meses”, comentó Coma.

“Imagínense lo que representaría cobrarle al personal, tendrían que empezar por cobrarle al ministro, verdad. Esperemos que no haya necesidad pero , no es la intención del ministerio ni mucho menos…imagínense penalizar a quienes verdaderamente han sido los héroes en esta pandemia y quienes han hecho todo el esfuerzo”, comentó Coma.

Vacunas vencidas

Cuando Coma fue consultado sobre qué va a pasar con las vacunas contra el covid-19 que ya se vencieron, afirmó que existe un procedimiento de destrucción de los biológicos o de los medicamentos que se vencen.

Refirió que en el caso en el que hay denuncias y procesos de investigación entonces Salud está esperando las respuestas del ente investigador sobre qué hacer con el biológico.

“De momento, las almacenaremos en condiciones de custodia y cadena de frío adecuadas, porque no vamos tampoco a ser nosotros, es decir, en no darle la protección, aunque sea un producto que ya este digamos con fecha de vencimiento claro. Entonces, la idea es que se almacenarán y se custodiarán como que si todavía estuvieran vigentes”, señaló Coma.

En cuanto al desabastecimiento de algunos medicamentos en el Programa de VIH, Coma afirmó que obedece a un retraso en la entrega de los productos retrovirales que estaban contratados y fueron requeridos a través de la Organización Panamericana de la Salud y para no dejar desabastecidos y sin producto a esos pacientes se tuvieron que hacer compras directas.

Prevén repunte de casos

En la presentación del Sinaprese, Coma puntualizó que debido al comportamiento de la población durante el descanso de Semana Santa, se espera un repunte de casos de coronavirus en Guatemala, pero esperarían que este no genere alta ocupación hospitalaria, aunque la cartera ya está preparada para eso.

Señaló que el Semáforo de Alertas Covid-19 mostró solo 15 municipios en rojo y eso hizo que muchas actividades se pudieran llevar a cabo, siempre bajo los lineamientos que marca dicho sistema de alertas.

“Siempre sabemos que después de estas fechas hay un repunte de casos, por eso el ministerio tiene pruebas de antígeno para seguimiento a quienes lo requieran”, respondió el funcionario, en alusión a que mediante estos exámenes se podría medir si existiese algún repunte o no.

Variante menos agresiva

Coma recordó que la variante ómicron es la predominante en Guatemala y que el comportamiento que ha tenido les indica que es menos agresiva, desde el punto de vista clínico, y que durante la cuarta ola de contagios que vivió el país, solo se llegó a 30% ocupación hospitalaria y actualmente está en 5%.

Afirmó que Salud está preparada para detectar brotes de covid-19 y con la experiencia de ómicron se estableció que es una variante menos agresiva, pero igual los hospitales están preparados con camas e insumos.