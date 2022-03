Vacunación en niños: Las 3 cosas que padres de familia deben considerar para decidir si vacunan a sus hijos con Moderna

Aunque Moderna aún no ha sido recomendada por la OMS para aplicarse a la niñez, el MSPAS comenzó a aplicarla a este grupo etario con la justificación de que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) sí la autorizó el pasado 24 de febrero.

Esta semana el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) oficializó el inicio de la vacunación contra el covid-19 en niñez de 6 a 11 años. Esa cartera decidió aplicar la vacuna Moderna, pero surgieron diversas dudas al respecto, puesto que este biológico aún no ha sido avalado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para aplicarse en población infantil.

La Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas (Agei), la Asociación Pediátrica de Guatemala y la Asociación de Medicina Interna de Guatemala emitieron un comunicado en el que informan que la vacunación es la estrategia más efectiva para reducir el riesgo de infección, enfermedad severa, hospitalización y muerte, aunque también enumeran algunas consideraciones que los padres de familia deben considerar al momento de decidir si vacunan a sus hijos con Moderna o no.

Prensa Libre también consultó al Colegio de Médicos de Guatemala (Colmedegua), y en resumen, hacen estas acotaciones:

Los estudios de la vacuna Moderna en niños no han concluido

La EMA aprobó el uso de moderna en niños entre 5 a 11 años basada en un estudio clínico que demostró una respuesta de anticuerpos similar o mayor a la observada en adultos, con síntomas leves a moderados, pero estos datos aún no han sido revisados por pares. Es decir, aún no se cuenta con la suficiente evidencia.

No obstante, en los niños que se les ha aplicado Moderna ha habido una disminución de riesgos y secuelas en comparación con los niños no vacunados, afirma Maritza España, presidenta del Colmedegua.

“Todavía no se tiene una información, pero a los que se les ha colocado la vacuna -Moderna- si ha disminuido los riesgos y secuelas con relación a los niños no vacunados, pese a que no se tenga un estudio grande en los casos en que hay se ha demostrado que si es efectiva”, dijo España.

Determine el riesgo y evalúe si es prudente esperar

Alicia Chang, presidenta de la Agei, explica que la decisión de vacunar a un niño es una decisión de sus padres y proveedor de salud. Para ello, recomienda que se evalúe cuál es el riesgo de contraer covid-19 al que el niño está expuesto constantemente.

“Si el niño está en un ambiente donde hay mucha transmisión, sí valdrá la pena vacunarlo, monitoreando todos los posibles efectos adversos. Dadas las circunstancias, puede ser que en muchos casos sea prudente esperar si es un chiquito que no tiene mucho riesgo y se puede esperar a que venga otra vacuna para niños, por ejemplo, de Pfizer”, dice Chang.

La eficacia de la vacuna solo aplica con dos dosis

La presidenta de la Agei comenta que la eficacia de la vacuna depende de que se apliquen las dos dosis; sin embargo, según un reporte de Laboratorio de Datos, hasta el 9 de marzo había disponible en el país 2 millones 180 mil 942 dosis donadas por Estados Unidos, las cuales vencen entre el 1 y 7 de abril. Ello coloca en riesgo la disponibilidad de la segunda dosis para los infantes.

“La eficacia de esta vacuna -Moderna- depende de que se apliquen dos dosis. En este momento no tenemos garantizada la segunda dosis para estos chiquitos, pero sí la deberíamos tener porque se puede quedar el esquema incompleto. No sería ético ni útil para ellos. Es bien difícil emitir un juicio tajante al respecto porque no sabemos cuáles son los planes del Ministerio de Salud respecto a la adquisición de vacunas de niños”, dijo Chang.

Por su parte, la presidenta del Colmedegua comenta que se necesita más educación e información “porque esta decisión depende de los padres. Para todo proceso de vacunación necesitamos información y educación”.

Ministro de salud: la vacuna es segura

Francisco Coma, ministro de salud, instó a los padres de familia a que vacunen a sus hijos de entre 6 a 11 años de edad con Moderna, ya que es seguro y prueba de ello es que otros países ya lo han hecho.

“Está comprobada la certeza y seguridad de la vacuna Moderna en chicos de 6 a 11 años. Hay países, incluyendo Canadá, que ya están vacunando con Moderna y ya tenemos un pronunciamiento de la Asociación Pediátrica de Guatemala donde instan a este grupo de edad a vacunarse. Queremos decir a los padres de familia que tenemos puestos de vacunación adecuados, el personal que está vacunando a los pequeñitos ha recibido capacitación específica para este tipo de vacuna y se cuenta con las jeringas especiales que garantizan que la dosis que se aplica es la recomendada”, dijo Coma.

Además, aseguró se tendrán más vacunas en las próximas semanas, lo cual garantiza que los pequeños completarán su esquema.

“En las próximas 8 semanas vendrá más vacunas Moderna para garantizar la segunda dosis. No tengo el número exacto, lo definiremos el día lunes”, añadió Coma.