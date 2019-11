Vecinos improvisan albergue en Peronia ante falta de apoyo de las autoridades

Debajo de las gradas de un campo de futbol, vecinos de Peronia improvisan un albergue. (Foto Prensa Libre: María René Barrientos).

El albergue, al que se trasladaron vecinos del asentamiento Nueva Esperanza, Ciudad Peronia, zona 8 de Villa Nueva, fue construido bajo las gradas del campo de futbol, a unos 70 metros del barranco al que cayeron al menos ocho viviendas, en donde desde hace dos semanas han ocurrido varios deslizamientos de tierra.

La mitad de la vivienda de Enma Noriega, en Nueva Esperanza, cayó al barranco hace 12 días y desde entonces no han tenido respuestas del gobierno central ni de la comuna de Villa Nueva.

“Nos sacaron de emergencia. Hemos pasado frío, hay niños y ancianos, soy diabética y desde entonces no me ha bajado el azúcar”, expresó Noriega.

La afectada le pide al mandatario: “Que se ponga la mano en la conciencia, esos terrenos no fueron regalados, unos aún debemos préstamos de nuestras casas y tenemos que seguir pagando porque el banco sigue cobrando y no hemos recibido ayuda”.

Floridalma Suárez, otra de las afectadas por el derrumbe, indicó: “Tenemos una angustia, un dolor, porque nos han dado la espalda. Personas inescrupulosas han manipulado ayudas que han dado del gobierno y eso ahora nos perjudica, nos tratan como ciudadanos de segunda categoría y no es justo”.

“No hay palabras para expresar, es un dolor ver cómo se destruye nuestro vecindario, son terrenos que han estado en el olvido y como nos ha costado construir, pero si no hubiéramos tenido la necesidad no hubiéramos venido a construir aquí”, señaló.

Las familias han recibido apoyo con ropa y algunos alimentos de parte de vecinos de otras áreas.

“Queremos un refugio para tener a las personas damnificadas, a los niños y ancianos que se están enfermando, el aire está muy fuerte y no tenemos cómo cubrirlos”, dijo Ricardo Esteban.

De acuerdo con Esteban, el alcalde de Villa Nueva les notificó el desalojo, pero no les han dado un lugar para trasladarse. “No tenemos esa opción, no se han acercado las autoridades, se decretó un estado de calamidad del que no nos han dicho nada”, manifestó.

La vivienda de Sandra Gómez está en riesgo de derrumbarse y por eso prefirió llegar al albergue improvisado, también padece diabetes y pide apoyo de las autoridades.

“Nos dijeron que el área está en peligro y que teníamos que desalojar, preguntamos a dónde, pero no tenemos respuestas”, dijo.

Vecinos del asentamiento Regalito de Dios también se trasladaron al albergue. “Aquí estaremos hasta que Dios diga, porque apoyo del gobierno no hemos recibido”, expresó Marina Gómez.

Según Gómez, muchas familias están a la espera de la ayuda estatal y no se van porque no tienen a dónde ir.

Carmela Gono Chan, otra vecina, señaló que solo la Coordinadora para la Reducción de Desastres (Conred) ha llegado al lugar. “Aquí vino Edwin Escobar -hace una semana- y dijo que iba a luchar, esperamos que cumpla su palabra, pero no ha vuelto a venir. Aquí hay muchos niños y un alquiler está caro, tengo siete niños y no lo aceptan a uno con tantos niños”.

La vecina dijo que el temor persiste, porque las lluvias fueron muy fuertes y la tierra “se mueve cuando menos los esperan”.

