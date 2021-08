Vendedores de La Terminal se oponen a bloqueos en carreteras y lanzan advertencia a organizaciones que los promueven

Marcelo Rojas, vicepresidente del mercado La Terminal en la capital, hizo un llamado a las personas que supuestamente están impulsando una nueva jornada de manifestaciones para que no las efectúen, pues según él, necesitan trabajar.

“Nosotros solo les pedimos a las personas que están advirtiendo, que ahí vimos los videos donde están diciendo que ellos están pidiendo un paro nacional de tres días. Señores, no sean ridículos, la economía del país se va a caer, a estas madres que vienen a la 1 de la mañana, ustedes a ellas no les van a dar su sustento diario”, añadió Rojas.

Agregó: “Lo que ustedes necesitan es aprender a trabajar y venga aquí al mercado aunque sea de cargadores, van a aprender y se van a llevar sus centavos para sus casas”.

Pidió a los taxistas, dueños de restaurantes “a los señores que venden llantas, a todas las personas que viven de la economía, levantemos la voz, Codeca a nosotros no nos representa, 48 Cantones no es el pueblo de Guatemala, aquí tenemos gente de todos los departamentos de Guatemala, que el día a día vienen a trabajar para dignificar lo que llevan a su casa y hoy porque a ellos se le antoja venir a bloquear las calles o venir y hacerle pensar a la gente que ellos son el pueblo de Guatemala, están equivocados”.

Afirmó que “el pueblo somos nosotros y somos gente trabajadora que vamos a salir a desbloquear cuando ustedes vengan a bloquearnos. Los hacemos responsables a ustedes de lo que vaya a suceder, porque están advertidos y somos gente guerrera y gente que no le damos casaca a nadie, si decimos que vamos a ir a desbloquear, qué vamos a hacer señores, ir a desbloquear”.

“Necesitamos que ustedes sepan que este señor Martín Toc, él no representa al pueblo de Guatemala. A las personas del extranjeros les decimos, aquí está la gente trabajadora, aquí está la gente que día a día estamos en nuestros negocios buscando cómo mejorar al país de Guatemala, no estamos buscando ciertos grupitos para beneficiarse y no compartimos la ideología de ellos, compartimos que el pueblo de Guatemala trabaje y que produzcamos”, indicó.

“El mismo pueblo de La Terminal ha pedido que salgamos a pelear sus derechos y hoy nos toca a todos, como hombres, como mujeres salir a pelear el derecho de nosotros señores”, advirtió Rojas.

Pidió al pueblo unirse y “que busquemos la reconciliación entre nosotros, lo que ellos buscan no es lo que nosotros queremos, pero en realidad ellos a nosotros no nos representan”, y según Rojas lo que necesitan es trabajar.

“Se lo suplicamos señores, absténganse a lo que vienen a hacer a la capital porque estamos hartos de ustedes, ustedes no representan a todo el pueblo de Guatemala”, agregó.

Indicó que estamos viviendo una pandemia y han puesto restricciones y “han pasado muchas cosas y a penas la economía se está levantando. Jamás ellos nos van a representar a nosotros”.

Afirmó que cuando ellos quieran hacer un movimiento, que convenzan a la agente y “que en las urnas de elecciones ganen y se comprometan ellos a tener a la gente que ellos creen adecuada”.

“Si ellos no se abstienen, lo que pase nosotros los hacemos responsables a ellos, porque si ellos tienen la capacidad de bloquear, nosotros vamos a tener la capacidad de desbloquear”, enfatizó.

“Si quieren manifestar, ahí está el parque central, manifiesten, pero que no nos bloqueen”, expresó Rojas.

“Le hacemos un llamado al señor presidente, que no estamos a favor ni en contra de él, estamos defendiendo nuestro derechos”, afirmó Mary Samayoa, representante de los vendedores.

Aseguró que saldrán a las calles a desbloquear, según ella, los que bloquean les pagan a personas ancianas para ponerlas al frente. “Nosotros somo gente trabajadora y las mujeres nos vamos a poner al frente de todo lo que venga”.

“Solo le vamos a decir al presidente que por favor no vaya a agarrar represalias contra nosotros, porque no estamos en contra ni a favor, somos gente trabajadora que nos ganamos el dinero con el sudor de nuestra frente

Olga Alicia Argueta, presidente del mercado La Terminal, indicó que los bloquean piensan que van a afectar al gobierno, “al gobierno no lo afectan, el gobierno tiene un sueldo fijo, mientras que nosotros lo tenemos, si nosotros trabajamos comemos, y si no, no comemos”.

Señaló que los bloqueos afectan el traslado de enfermos, afectan a los productos perecederos. “Por qué nos afectamos los unos a los otros, no es así la manera de arreglar los problemas que ellos tienen.

Advirtió que no permitirán los bloqueos, “nosotros vamos a salir, donde encontremos un bloqueo lo vamos a ir a desbloquear, hacemos responsables a los dirigentes de esos cantones de lo que suceda, porque nosotros no vamos a permitir que vengan y quieran dominarnos.

Olga Alicia Argueta, presidente del mercado La Terminal

Brenda Solórzano, del sector de Mariscos, indicó que los bloqueos les originan pérdidas y también se ven afectados los carniceros, los de la verdura.

Dijo que cuando hay bloqueos se les impide el paso de camiones con camarón y esto al final es pérdida.

“Nosotros no dependemos de un sueldo”, añadió.

Agregó que los bloqueos afectan a los guatemaltecos y “vamos a pelear por nuestros derechos”.

