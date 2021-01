Ventajas, efectividad y conflictos con UE: ocho datos que debe saber sobre la vacuna de AstraZeneca

Las vacunas AstraZeneca/SKBio, que llevarán a Guatemala fueron adquiridas por el mecanismo Covax, de la OMS. (Foto Prensa Libre: JUSTIN TALLIS / AFP).

El presidente Alejandro Giammattei anunció el 30 de enero la llegada del primer envío de vacunas a Guatemala, las cuales provendrán del laboratorio AstraZeneca. Esta vacuna fue elaborada por el grupo británico AstraZeneca junto a la universidad de Oxford.

Giammattei anunció que el envío estará en el país entre mediados y finales de febrero. La adquisición será por el mecanismo Covax, de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La vacuna de AstraZeneca requiere de dos dosis. Según AstraZeneca en diciembre último, tiene “la fórmula ganadora”, contra el covid-19. Estos son los datos más relevantes que debe conocer acerca de la vacuna Oxford-AstraZeneca

1. Cómo funciona: Los investigadores fabricaron la vacuna, llamada ChAdOx1 nCoV-19, utilizando un tipo de virus llamado “adenovirus”, el cual causa resfriados en chimpancés. Este fue modificado para que no cause infecciones en las personas. “Alteraron genéticamente el virus para que llevara un gen de una proteína de coronavirus, que teóricamente entrenaría al sistema inmunitario de las personas para reconocer al verdadero coronavirus”, relata un artículo de The New York Times el pasado 27 de noviembre.

A la vacuna le transfirió información genética de la proteína espiga del SARS-CoV-2, la cual utiliza el covid-19 para invadir las células. De esta forma, la vacuna se parece al nuevo coronavirus y le da la clave al sistema inmune para aprender cómo atacarlo.

Fue la segunda vacuna aprobada por la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA, por sus siglas en inglés), el regulador británico, después de la de Pfizer/BioNTech.

Lea más | Coronavirus: luego de un mes de uso, la vacuna Pfizer no presenta efectos secundarios

2. Eficacia: La vacuna tiene una eficacia del 70.4%, según un análisis de la revista The Lancet que fue publicado en diciembre pasado. De acuerdo con CNN, los investigadores indicaron que la vacuna fue evaluada en cuatro ensayos en tres continentes y se detectó el 70.4% de eficacia después de dos dosis y protección del 64.1% después de al menos una dosis estándar, contra la enfermedad asintomática.

3. Más económica y práctica: Una de las ventajas que presenta la vacuna Oxford/AstraZeneca es que es fácil de almacenar, ya que puede conservarse a la temperatura de un congelador, es decir, entre 2 y 8°C. En cambio, otras vacunas como la de Moderna y de Pfizer/BioNTech requieren ser guardadas a largo plazo a temperaturas muy bajas. La primera a -20°C y la segunda a -20°C.

Además, es más barata, de US$3 a US$4 por dosis.

4. Incógnitas sobre su protección: La revista científica The Lancet explicó que en los últimos ensayos realizados se produjo un error de fabricación que provocó que algunos voluntarios recibieran media dosis de la vacuna. En estos se demostró una tasa de efectividad del 90%.

Pero, aquellos que recibieron el segundo pinchazo con la dosis completa, presentaron una efectividad del 62%. Fue la constatación de que una menor cantidad del fármaco producía una inmunización mayor ante el virus la que llevó a la compañía a plantear la opción de un ensayo adicional.

Recomendamos leer | A qué se debe el secretismo que rodea los contratos entre los gobiernos y las farmacéuticas

5. Duda sobre efectividad en mayores de 65 años: El pasado 28 de enero, en Alemania se difundió el borrador de un informe, no definitivo, en el que recomienda limitar la vacuna a las personas mayores de 65 años debido a que no se tiene certeza acerca de su efectividad en ese rango de edad.

El Instituto Robert Koch (RKI), de referencia en Alemania para enfermedades infecciosas, indica en el borrador que la información de eficacia de la vacuna en mayores de 65 años es escasa y no permite determinar si el fármaco es seguro.

Al conocer la información, Mary Ramsay, jefa de la Inmunización de la Agencia de Salud Pública del Reino Unido, aseguró que la vacuna es tan segura como la de Pfizer y ofrece altos niveles de protección ante el covid-19.

6. Disputa con la Unión Europea: La farmacéutica AstraZeneca tiene una disputa con la Unión Europea (UE) debido a que anunciaron de forma repentina el 22 de enero que tendrían un retraso en la entrega de vacunas respecto a la previsión del primer trimestre de este año. La UE firmó un acuerdo con AstraZeneca en agosto por la compra de 300 millones de dosis, con la opción de comprar 100 millones más.

No deje de leer | Vacuna contra el coronavirus: el país que está vacunando primero a los jóvenes y no a los ancianos contra la covid-19

7. Sí cumplen al Reino Unido: La controversia con la UE aumentó cuando AstraZeneca dijo que sí espera entregar las dosis previstas para el Reino Unido. El presidente ejecutivo de la empresa, Pascal Soriot, explicó que la falta de dosis para la UE es por una pérdida de eficacia en una planta en Bélgica, y que si el Reino Unido tiene más dosis es porque firmó el contrato tres meses antes, según la BBC.

Ahora, la comisaria de Salud de la UE exige parte de las dosis que se producen en las plantas británicas, que no han sufrido problemas. Indican que en su contrato no se especifica que ningún país o el Reino Unido, tenga prioridad porque firmó antes.

Hasta el momento la Comisión Europea no ha acusado abiertamente a la farmacéutica de vender algunas dosis comprometidas con la UE a otros estados, pero ha diseñado un mecanismo de emergencia que le permitirá controlar y, eventualmente bloquear, las exportaciones a terceros países de las vacunas producidas en el territorio de la Unión.

8. Países de Latinoamérica en los que se distribuye

En noviembre pasado se dio a conocer que AstraZeneca suministrará más de 200 millones de dosis de su vacuna en Argentina, Brasil, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador y México. Con Panamá, la farmacéutica firmó un acuerdo el mismo mes para distribuir 1,092,000 dosis de su vacuna a partir del primer trimestre del 2021. Otros países que también han firmado acuerdos con esta farmacéutica es Chile, Colombia y El Salvador.