Verificamos por Usted: ¿Pueden aparecer multas de tránsito de años anteriores?

En agosto del 2022 un grupo de trabajadores de diversas dependencias de la Municipalidad de Guatemala manifestaron frente al Palacio de la Loba en el centro cívico de la zona 1 en rechazo a la administración del alcalde Ricardo Quiñonez, quien va tras su reelección.

Entre las inconformidades que les motivaban mencionaron las “multas fantasma”, aduciendo que el sistema mostraba infracciones que no habían sido puestas por los agentes por lo que solicitaron una auditoría. También dijeron ser obligados a imponer multas a los conductores.

Un mes antes, la bancada de Compromiso, Renovación y Orden (Creo) presentó una iniciativa para anular las multas que no estén debidamente acreditadas o bien, notificadas en las plataformas electrónicas a los 12 meses previos al año en curso.

¿De dónde salió la información? Recientemente circuló en la red social Twitter una publicación de la usuaria de Twitter registrada como @beitaquin quien publicó que se transportaba en un bus para realizar un viaje cuando fueron detenidos por un agente de la PMT. El conductor que el vehículo fue notificado sobre la multa pendiente desde 2020 la cual se elevaba a Q10 mil. Aunque según justificó, el autobús había sido comprado este año y se había realizado el traspaso e incluso se tenía solvencia de multas. La publicación fue respondida por otros usuarios con situaciones similares que las habían ocurrido en el pasado. Algunos comentaron que las multas de las cuales fueron notificados son de años anteriores al modelo del vehículo. ¿Cuál es el contexto? Para la impresión del Título de Propiedad y calcomanía de circulación la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) solicita que el vehículo se encuentra solvente de infracciones. Es decir, de tener multas pendientes, ambos documentos no podrían ser impresos por el propietario del automotor. Esto debido a los convenios suscritos con las municipalidades de Guatemala, Villa Nueva, Mixco, Santa Catarina Pinula, San Lucas Sacatepéquez, Palencia, Amatitlán, Escuintla, Antigua Guatemala, Jutiapa y con el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC). También, el Decreto 70-94 del Congreso de la República le da vida al impuesto de circulación, en su artículo 29, literal A se instituye que el pago puede realizarse en diversas instituciones, “el pago se hará en las cajas de la entidad encargada de la administración tributaria y sus dependencias, en el Banco de Guatemala, así como en los bancos del sistema”, se lee en la normativa legal. En la Ley y Reglamento de Tránsito en el Título VI se establecen las infracciones y sanciones que podrán ser impuestas, las cuales van desde multas por Q100 hasta los Q500 por diferentes motivos. Además de las multas de alta cuantía que corresponden a montos de Q1 mil, Q5 mil y Q25 mil.

Por esto sabemos que es dudoso

Amílcar Montejo, intendente de tránsito de la capital, comentó que en años anteriores han recibido diversos reportes de infracciones de años anteriores que aparecen en los sistemas, aunque el vehículo esté solvente. Sin embargo, mencionó que del año en curso no tiene conocimiento de algún caso similar. Tal situación puede ocasionarse cuando “alguno de los sistemas, ya sea la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte (Emetra) o la PMT actualizan los sistemas constantemente, pero más alguno en el proceso no ha actualizado cuando se entregaron las solvencias”, explicó el intendente. Por otro lado, Henry Quevedo de la PMT de Villa Nueva argumentó que esto sucede porque “nunca han estado solventes” y realizan el pago del impuesto de circulación en los bancos donde no solicitan la solvencia, a pesar de que es obligatorio “o nunca revisan la solvencia de sus vehículos en las aplicaciones o páginas municipales”, añadió. Montejo sugirió se utilicen los portales web de la municipalidad o de Emetra para corroborar las infracciones de los vehículos. En cuanto a si se ha registrado un aumento en la imposición de multas y el promedio respondió que el dato fue solicitado al departamento respectivo, sin embargo, este no ha sido remitido. En Villa Nueva, Quevedo comentó que el promedio diario de infracciones está entre las 150 y 200 diarias, asimismo confirmó que en el municipio hay un aumento en las multas. “Si hay un aumento en la colocación de multas por no tener licencia en general y a los motoristas por no llevar casco o por llevar más personas que plazas autorizadas”, aseguró. Los mismos cuestionamientos fueron hechos a Roger Escalante, portavoz del departamento de tránsito mixqueño, sin embargo, no fue enviada una respuesta al respecto.