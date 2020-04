Coronavirus: Preocupa el uso de pruebas rápidas que no son fiables para la detección del covid-19 en Guatemala

El Colegio de Farmacéuticos y Químicos se muestra preocupado por el uso de pruebas rápidas para detectar el covid.19. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Dicho tipo de pruebas no son recomendadas por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), ni por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En un comunicado de prensa dicho colegio resalta que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) tiene una política para autorizar el uso por emergencia de algunas pruebas serológicas, pero solamente como prueba complementaria con el fin de apoyar la toma de decisiones clínicas críticas.

Por ello el Cofaqui asegura que el utilizar este tipo de pruebas “serológicas basadas en la detección de anticuerpos no son recomendadas para el tamizaje ni el diagnóstico de covid-19 en la población”, algo que pone en riesgo y podría volver inútiles los esfuerzos que se han hecho en Guatemala para frenar el avance del coronavirus.

El Cofaqui también argumentó que el uso de este tipo de pruebas crea “una falsa sensación de seguridad que hará que la población desacate las disposiciones gubernamentales que hasta la fecha han evitado consecuencias fatales derivadas de una mayor propagación del virus”.

Debido a todo esto el Colegió de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala solicita al Ministerio de Salud que asegure el cumplimiento de las disposiciones tomadas respecto al uso de pruebas de laboratorio clínico para el diagnóstico del covid-19.

Además, pide al MSPAS investigue y haga las denuncias pertinentes sobre el origen de las pruebas serológicas que han utilizado varias municipalidades, “especialmente en el caso suscitado ayer, en el que la Municipalidad de Guastatoya, El Progreso, realizó este tipo de pruebas en la población sin contar con la autorización necesaria”.

También se solicita que el Ministerio de Salud reporté al Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala a todos sus agremiados que estén involucrados con las pruebas serológicas en cuestión.

Así mismo solicitan que la Dirección General de Regulación, Vigilancia y Control de Salud del Ministerio de Salud, no otorgue la inscripción sanitaria a este tipo de pruebas y que solamente se les permita el ingreso con el título de RUO (research use only, para uso en investigación).

Consultado por Prensa Libre, el Ministerio de Salud no se había pronunciado sobre el llamado del colegio profesional al cierre de esta nota.