Estados Unidos reanuda visas H-2 de trabajo temporal para guatemaltecos

Estados Unidos permitirá de nuevo visas temporales para actividades agrícolas y no agrícolas. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La embajada de Estados Unidos en Guatemala reanudó a partir de este 18 de abril el proceso regular de solicitud de visa H-2 para empleo temporal agrícola y no agrícola en su país, sin necesidad de entrevista presencial, ante la emergencia del coronavirus.

Podrán aplicar personas que ya hayan participado anteriormente en este programa, como quienes sean por primera vez, dijo la embajada en un comunicado.

“La embajada dará prioridad al proceso de visas para trabajadores agrícolas H-2A y trabajadores no agrícolas H-2B cuyo empleo se centrará en la producción de alimentos”, informó.

De acuerdo con la embajada, las personas podrán presentar por mensajería sus documentos para solicitar visas H-2, y no será necesario presentarse en el edificio de la misión diplomática para una entrevista.

Atención a esto: Para ser beneficiario del programa de visa H-2 los solicitantes deberán acreditar la existencia de una relación laboral u oferta de trabajo con una empresa estadounidense la cual ha obtenido la Certificación Laboral Extranjera del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, así como una petición autorizada del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Las personas que no tengan empleo u oferta de trabajo con una compañía estadounidense elegible o a quienes les falta la documentación necesaria no pueden solicitar una visa H-2.

Solamente un representante autorizado de una empresa estadounidense elegible puede solicitar una Cita Grupal e iniciar el proceso de solicitud de visa H-2 para los trabajadores de esa empresa. No se procesarán solicitudes individuales que sean presentadas sin una Solicitud de Cita Grupal, aunque hayan sido remitidas por un representante autorizado, subraya la embajada.

El Ministerio de Trabajo de Guatemala es el encargado aquí de enlazar empresas estadounidenses con trabajadores guatemaltecos y ser el representante autorizado de esas empresas durante todo el proceso de visa, de acuerdo con el convenio firmado entre el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos y el Gobierno de Guatemala, para aumentar el acceso a las oportunidades de la visa H-2.

En ese sentido, los empleadores estadounidenses y los guatemaltecos interesados en obtener el beneficio de esta oportunidad, deben ponerse en contacto con el Ministerio de Trabajo vía correo electrónico escribiendo a movilidadlaboral@mintrabajo.gob.gt quien podrá brindar más información.

Paso a paso

Para solicitar una visa H-2 bajo estas directrices de exoneración de entrevista favor seguir las siguientes instrucciones:

La compañía de Estados Unidos o su representante autorizado envía una solicitud de cita de grupo, disponible en este link. Usted debe llenar todos los campos de datos y adjunte la siguiente documentación:

• El listado de aplicantes solicitado por la compañía de Estados Unidos, incluyendo nombres completos, fechas de nacimiento y número de pasaporte para cada aplicante.

• Copia de la forma I-797 aprobada, emitida por USCIS a la compañía de Estados Unidos.

La embajada revisa la solicitud de la cita de grupo. Si la solicitud es aprobada, la embajada enviará una notificación de aprobación a la empresa de Estados Unidos o a su representante autorizado. Esta notificación indicará la fecha en la que se deberá enviar todos los documentos por medio de Cargo Expreso.

La compañía de Estados Unidos o su representante autorizado envía toda la documentación necesaria a una oficina de Cargo Expreso en la fecha indicada en la notificación de aprobación. Los siguientes documentos deberán de ser enviados por cada integrante del grupo.

• Pasaporte vigente (y pasaportes anteriores que contengan visas de Estados Unidos)

• Foto reciente que cumpla con los requerimientos encontrados en este link. (las fotos digitales no serán procesadas ni los duplicados de fotos usadas en aplicaciones anteriores no serán aceptados).

• Hoja de confirmación de DS-160

• Copia de la forma I-797 (una copia para todo el grupo)

• Copia del contrato de trabajo entre el empleador y futuro trabajador

La embajada subraya que los aspirantes no deben adjuntar ninguna otra documentación, ya que ésta no será devuelta. El no presentar todos los documentos requeridos podría resultar en un retraso en el proceso.

Importante: La fecha programada es la única en la cual el coordinador de grupo podrá entregar las aplicaciones en Agencia de Cargo Expreso de su preferencia. Si el representante/coordinador de grupo no entrega el documento en la fecha programada, el/ella tendrá que enviar una nueva Solicitud de Cita Grupal. Únicamente representantes autorizados de una empresa de Estados Unidos deberán enviar documentos del grupo a Cargo Expreso.

La embajada de Estados Unidos entrega los pasaportes a los solicitantes a través del representante autorizado de la compañía de Estados Unidos por Cargo Expreso. Debido a las restricciones en relación con el coronavirus, el tiempo de proceso para estas solicitudes será entre 1 a 2 semanas.

La embajada de Estados Unidos coordinará con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, así como con otras autoridades de gobierno, para que los trabajadores con una visa H-2 y empleo autorizado en los Estados Unidos pueda obtener la autorización del gobierno de Guatemala para viajar hacia los Estados Unidos, cumpliendo las restricciones del coronavirus en viajes y otras restricciones actualmente vigentes.

La misión diplomática indica que para más información sobre el proceso de solicitud de visas H-2 con exención de entrevista, visite esta página web oficial.