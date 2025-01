Delitos, nacionalidades y estados: ¿Qué se sabe sobre los migrantes detenidos por ICE en los Estados Unidos?

Hasta ahora se ha reportado que al menos siete guatemaltecos que contaban con antecedentes penales, fueron detenidos en distintos operativos que emprendió el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en los Estados Unidos, entre el 21 y 23 de enero de 2025.

En estos primeros días de la administración Trump, ICE han hecho más de 460 arrestos de inmigrantes ilegales considerados "graves criminales", confirmó la institución y replicaron medios locales como Fox News y el New York Post.

A pesar de la amenaza del gobierno de Trump de una campaña de redadas masivas, las detenciones en los primeros día de la administración del republicano comenzaron con personas con antecedentes penales.

Los detenidos, hasta ahora, enfrentan cargos de agresión sexual, violencia doméstica, resistencia al arresto y delitos relacionados con drogas y armas.

Los operativos han tenido lugar en todo Estados Unidos, incluidos Illinois, Utah, California, Minnesota, Nueva York, Florida y Maryland, donde existe una presencia notable de población migrante, aunque no fueron los estados con las tasas más altas de detenciones en 2024.

En Miami, al sureste de Florida, un punto importante al ser una de las principales ciudades receptoras de inmigrantes hispanos, se detuvo a seis inmigrantes procedentes de Guatemala.

Según las autoridades, tenían antecedentes penales que incluyen agresión, abuso infantil, fraude, resistencia al arresto, conducir en estado de ebriedad, allanamiento de morada y vandalismo, confirmaron Fox News y el New York Post.

Otro guatemalteco, identificado como Miguel Andrés Mateo, de 20 años, también fue detenido en Cornelia, Georgia, en las afueras de Atlanta.

Andrés Mateo había sido condenado anteriormente por conducir bajo los efectos del alcohol y un juez de inmigración ordenó su expulsión de Estados Unidos en 2014.

Luego de haber sido interceptado, permanecerá bajo custodia de ICE en espera de su expulsión del país norteamericano.

Delitos por los que han sido detenidos los guatemaltecos:

Otros delitos contra los detenidos son:

Entre los detenidos se reportó a un ciudadano mexicano ubicado en Salt Lake City, Utah, acusado de abuso sexual agravado de un niño. Otro inmigrante de ese país también fue aprehendido por agresión en segundo grado a un niño.

Un ciudadano hondureño, Franklin Osorto-Cruz, también fue detenido por ICE en Nueva York, quien había sido condenado por conducir en estado de ebriedad.

El ciudadano colombiano Andrés Orjuela Parra, fue arrestado en San Francisco, por un cargo de abuso sexual contra una víctima inconsciente.

Mientras tanto, este jueves 23 de enero de 2025, en Boston, los agentes detuvieron a varios miembros de la pandilla MS-13, sospechosos de asesinato y violación.

Periodistas también presenciaron la detención de un integrante de una pandilla hatiana con un extenso historial de 18 condenas por diferentes cargos en los últimos años. "No regresará a Haití"… "¡Que se joda Trump, Biden para siempre!", afirmó el individuo ante las cámaras.

SNEAK PEEK: We embedded exclusively w/ ICE Boston today as they targeted egregious criminal aliens. We witnessed 8 arrests, including multiple MS-13, Interpol Red Notices, murder & rape suspects, & a volatile Haitian gang member w/ 18 convictions in recent years who told our… pic.twitter.com/LgerOp8dU8