La reunión fue conformada por el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken; la canciller de México, Alicia Bárcena, y el ministro guatemalteco de Exteriores, Carlos Ramiro Martínez.

Una funcionaria estadounidense que ha pedido el anonimato afirmó que se harán anuncios, como la creación de “una célula operativa” entre los tres países para abordar los problemas migratorios.

Además, el nuevo Gobierno de Bernardo Arévalo de León, será el anfitrión de una reunión regional sobre migración que se celebrará el próximo abril en el país centroamericano para coordinar una respuesta a los elevados flujos migratorios del continente.

Fuentes estadounidenses confirmaron que durante la reunión de este miércoles se habló de que Guatemala albergará la cumbre de la Declaración sobre Migración y Protección de Los Ángeles.

La cita será la primera reunión migratoria bajo la Declaración de Los Ángeles de 2022, en la que una veintena de países del continente americano se comprometieron a frenar la migración irregular e impulsar nuevas vías legales para la migración.

La Administración de Joe Biden en Estados Unidos y el Gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador han sostenido varias rondas de conversaciones en materia migratoria, pero esta es la primera ocasión en la que se suma Guatemala, donde Bernardo Arévalo de León asumió el poder el pasado enero.

Today, we built on our strong collaboration with Mexico and Guatemala to manage irregular migration and address its root causes.



By creating jobs, promoting democratic governance, protecting human rights, and improving security, we can help people build better lives at home. pic.twitter.com/wt38QUfGYU