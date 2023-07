“A estas alturas ya lo que urge es convocar a la segunda vuelta electoral”; exmagistrado del TSE Jorge Mario Valenzuela

Comparó la situación con la que atravesó el país con la Corte Suprema de Justicia (CSJ) o las Salas de Apelaciones que a falta de una renovación se extendieron sus plazos. Es decir, no sería una situación sin precedentes, en términos de derecho, más sí afectaría la percepción del actúa proceso.

Valenzuela fungió en la magistratura desde 2014 hasta el 2020. En ese periodo se llevaron a cabo varios procesos electorales, el del 2015 donde fue elegido Jimmy Morales, el del 2019 donde el electo fue Alejandro Giammattei. Además de la consulta popular sobre el diferendo territorial con Belice, en 2018.

El exmagistrado además fue juez Segundo de Primera Instancia Penal y magistrado titular de la Sala Primera de Apelaciones de lo Penal.

Como exmagistrado del TSE, ¿Cómo puede evaluar el escenario?

Es bastante complicado porque las agrupaciones políticas no se ponen de acuerdo en cuanto a cumplir con lo ordenado por la CC y entonces se está complicando la resolución del asunto, porque todos tienen posturas diferentes, lo cual no permite que se lleve a cabo la diligencia

Algunos analistas mencionan que la resolución le quita legitimidad al proceso, ¿coincide con esa observación?

La voluntad popular es la que debe de respetarse, debe de respetarse los resultados y en el caso de las impugnaciones deben de resolverse conforme a Derecho; si en caso existen, debe de resolverse de manera inmediata para que quede expedito el camino para la segunda vuelta electoral.

¿Es viable un nuevo conteo de votos, tomando en cuenta la Ley Electoral y de Partidos políticos (Lepp)?

En la Lepp no está regulado, sin embargo, la CC en su resolución de amparo provisional facultó a que en determinados casos se llevara a cabo un conteo, pero no está regulado como tal.

¿La resolución de la CC si daría pie a ese nuevo conteo?

Está autorizando a que se lleva a cabo en determinados casos, no todo el evento electoral, no todas las cajas, no todos los resultados, sino únicamente donde se haga necesario a criterio de la Junta Electoral que corresponda.

En caso se requiera un nuevo conteo de votos, la Lepp establece que solo las Juntas Receptoras de Votos (JRV) pueden realizar el procedimiento, ¿esto complicaría más la logística y los tiempos a cumplir?

Sí, habría que convocar a las juntas receptoras de votos, en el caso que se diera y eso. Va costar mucho porque a estas alturas ya lo que urge es convocar a la segunda vuelta electoral; entonces, convocar a las JRV que venga aquí a la capital y llevar a cabo otra vez el conteo va a estar bastante complicado y únicamente va a entorpecer más el evento.

¿Se podría culminar con todo esto antes del 20 de agosto?

Es bastante complicado, porque como le repito, son acciones que toman tiempo de llevarlas a cabo y aparte pueden surgir nuevas impugnaciones que lo van a ir atrasando más y lo urgente es tener la segunda vuelta, que fue nuestra preocupación en el evento anterior, que lo urgente era preparar todo para bien la segunda vuelta electoral.

¿Qué tipo de precedente marca este amparo en el sistema electoral y democrático?

Siempre se ha dicho que el nombre es Tribunal Supremo Electoral, sin embargo, el TSE adolece de esa supremacía toda vez de que puede ser objeto de impugnaciones en amparos, ya sea por CSJ o bien por la CC, como se da en este caso, por lo que sí sería necesaria una reforma a la LEPP para darle el carácter de supremo al TSE.

¿Cuál sería tal reforma?

La ley señala taxativamente que no hay ámbito que sea susceptible de amparo, sin embargo, debería de existir una excepción a lo electoral, porque estamos viendo lo complicado que se convierte, se judicializa el evento político.

¿Cómo afecta esta situación al sistema democrático guatemalteco?

Una de las mayores pérdidas es que se está perdiendo la credibilidad en el sistema. Veo con mucha pena que el guatemalteco ya no va a querer asistir a las urnas nuevamente por lo complicado que se está tornando esta situación y que no tiene vicios de ser resulto rápidamente.

¿Podría peligrar la fecha de la segunda vuelta?

En determinado caso, los plazos están establecidos en ley. Ya el acuerdo del TSE fue dictado, señala la fecha del 20 de agosto, pero si por algún motivo no se llevara a cabo, pues está incumpliendo con plazos meramente constitucionales lo cual sí genera mucha falta de credibilidad y certeza del evento que se está llevando a cabo.

Podría darse que surjan nuevas impugnaciones sobre las que ya existen, que vemos que esto está muy difícil de ser resuelto, por lo que en determinado momento puede haber algún tipo de prórroga (de la segunda vuelta). Ya lo hemos visto que hay prorrogas de la CSJ, Sala de Apelaciones, entonces, no necesariamente es algo extraordinario porque sí puede darse.

¿Cómo juega esto contra los participantes?

Los dos binomios que participen ya perdieron varios días, más todos los que faltan por perder, no han hecho campaña y les va a quedar ya muy poco tiempo para llevarla a cabo, si es que se lleva a cabo en la fecha estipulada.

¿Cómo ve el silencio que ha mantenido el TSE en momento claves?

Un elemento esencial que debe regir en el Tribunal es la publicidad, la apertura a los medios para que por medio de ellos la población tenga conocimiento de las situaciones. En este caso lamentablemente no se ha dado como debería de ser. Mi recomendación, con el debido respeto, es que salgan ante la población explicando la situación que se está viviendo para tranquilidad de todos los ciudadanos guatemaltecos y para que tengamos certeza del próximo eventos que está por venir.