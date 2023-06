Alcaldía capitalina: Partido Unionista rechaza nuevo conteo de votos y Creo pide cotejo y revisión de actas

Mientras que el candidato del partido Creo, Roberto González, obtuvo el segundo lugar con 105 mil 698 votos (22.77%). comenzó la exigencia hacia el Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre contar de nuevo. Esta diferencia de votos entre ambos candidatos ha originado distintas reacciones para saber quién ganó la alcaldía capitalina.

En la conferencia de prensa, el Partido Unionista aseguró que todos los partidos políticos podían tomar fotos al acta número cuatro. Añadieron que el lunes debían ir a verificar la revisión de votos y que cuando llegó el presentante del partido Creo no llevaba ninguna impugnación, por lo tanto se emitió el documento ocho en el que se señalan hay votos totales.

Pablo Duarte, fiscal nacional de Partido Unionista, indicó que pedir que se haga conteo de votos es un “complot” para echar por la borda este proceso electoral y que ellos no van a prestarse “a ese juego”.

Según el partido, durante tres días contaron sus votos y las actas en las cajas y a decir del partido, dejan a Quiñónez como ganador de la alcaldía de la alcaldía.

Duarte agregó que luego de un acuerdo con el TSE, los fiscales de los partidos políticos llegaron a la conclusión de que era sano tomar foto de todas las actas para transmitirlas de forma rápida a los partidos y tener una copia de ese documento.

“Ahí están diciendo que eso es ilegal, que eso no se podía hacer, que ahí fue el fraude, no es cierto, todos los partidos políticos teníamos derecho a tomarle foto al acta número cuatro”, manifestó.

Indicó que todas las actas están firmadas por todos los partidos políticos que participaron en la contienda electoral.

“Aquí hay una donde dice que ya son 905 impugnaciones, como puede haber 905 impugnaciones en una en una mesa donde hay 400 votos”, agregó.

Recordó que cuando terminó el proceso electoral, las mesas enviaron las actas a la Junta del Distrito Central y esta hizo su recuento, y que el lunes 26 de junio estaban todos convocados para hacer una revisión de los votos como manda la ley.

Explicó que para hacer una revisión de votos, se necesita que el fiscal lleve en su mano la copia de los votos de las boletas donde están impugnados los votos.

Luego, cuando se ve cuál es el número de la mesa busca la caja en donde están los votos, se saca la bolsa y un grupo de revisores decide si hay o no hay validez para la impugnación, y en efecto ese voto a quién le corresponde.

Duarte señaló que cuando llegó el día de la revisión, el partido Creo llegó sin ningún voto en la mano a decir cuáles eran las impugnaciones, incluidas estas 905 “que no son ciertas”, por lo que se anotó en el acta que no había ratificación de impugnaciones y, por lo tanto, se emitió el documento número ocho, que es el documento que se envía en donde estaban los resultados finales.

Añadió que actualmente está detenido el proceso porque hay un recurso que puso Creo; sin embargo, el equipo de Unionista trabajó durante tres días para volver a contar los votos, “y el resultado que nos da a nosotros vuelve a dejar al Partido Unionista y a Ricardo Quiñones como ganadores de la alcaldía metropolitana”.

“El momento procesal de la discusión de los votos se dio el lunes, el partido Creo no fue capaz de presentar las pruebas y por ello quedó anotado de en el acta que no hay impugnaciones”, advirtió Duarte.

Termina alianza con Valor

Indicó que según la ley, no hay recuento de votos, “no existe”. Luego anunció que la coalición con el partito Valor “se terminó el domingo”.

Dijo que Valor pidió revisión de votos y Unionista no está de acuerdo y que ya no están aliados con la referida agrupación política.

Lea también: Junta Electoral de Distrito Central informa que proceso de adjudicación de cargos está suspendido por recursos de nulidad y TSE debe resolver

Acciones de Creo

Mientras que Roberto González, candidato a alcalde por el Partido Creo, llegó al TSE para solicitar se efectúe un cotejo y revisión del acta número 4.

En declaraciones, González manifestó que el TSE es el “arbitro”, no es el que organiza las elecciones.

“El órgano que organiza las elecciones, el que maneja las actas, el que las traslada, las registra y las cuenta, es la Junta Electoral del Distrito Central, en el caso mío, estamos en el municipio de Guatemala”.

“Le estamos pidiendo al arbitro que simplemente de cara al público cuenten las actas, nosotros no queremos ni un voto más, per no queremos ni un voto menos”, expresó.

Estas declaraciones las dio en medio de un grupo de personas que le muestran su apoyo.