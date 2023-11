Alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU manifestó su respaldo al presidente electo Bernardo Arévalo

El presidente electo dio las gracias a Türk por “su compromiso a seguir con la cooperación que la oficina del alto comisionado mantiene en el país centroamericano”.

En octubre, Türk condenó los intentos del Ministerio Público por supuestas acciones que buscaban revertir los resultados de los comicios celebrados en Guatemala el 25 de junio y el 20 de agosto.

Porras y la cúpula del Ministerio Público fueron sancionados en los últimos dos años con el retiro de su visa por Estados Unidos, bajo acusaciones de “socavar” la Justicia en Guatemala.

Además, esta semana Guatemala cumplió un mes de manifestaciones interrumpidas encabezadas por autoridades indígenas para exigir la renuncia de Porras Argueta.

El presidente electo, que debe tomar posesión el próximo 14 de enero en sustitución del actual mandatario, Alejandro Giammattei, ha denunciado, desde el pasado 1 de septiembre, que Porras Argueta encabeza un intento de “golpe de Estado” en su contra.

Important discussion with President-elect Bernardo Arévalo about current human rights and rule of law issues in Guatemala, as well as future @UNHumanRights Office’s engagement in the country. @BArevalodeLeon pic.twitter.com/Fw77FOm5kH

— Volker Türk (@volker_turk) November 3, 2023