Álvaro Arzú confirma que Estados Unidos le retiró la visa y aclara por qué votó por retirarles la inmunidad a magistrados del TSE

Al consultarle a Arzú sobre si le habían retirado la visa para ingresar a EE. UU. respondió que sí.

Lo primero que mencionó fue que quería entender por qué generaba tanto alboroto y tanta preocupación el tema este de las visas.

“A mí, en lo particular, lo que verdaderamente me preocuparía, e incluso me avergonzaría, es no poder entrar a mi propio país. Porque eso sí sería estar lejos de mi familia, de mis amigos, de mi tierra, no poder pasar Navidad con mis seres queridos, pero les genera mucha preocupación el tema de la visa”, dijo Arzú Escobar.

Agregó: “Si un país decide que una persona no puede entrar en su decisión, están en su derecho, pero yo realmente, en todo caso, lamento mucho a las personas que no pueden entrar a su país. Gracias a Dios, yo sí lo poder hacer y pasó mi Navidad con mi familia”.

Arzú dijo que el retiro de la visa de Estados Unidos fue a todos los diputados que votaron para retirarles el derecho de antejuicio a los magistrados de la del TSE por posibles actos de sobrevaloración en una compra, y afirmó que ese tema no tiene nada que ver con el resultado electoral.

“Yo mantengo mi posición, que he tenido desde el primer día, de decir se tienen que aceptar los resultados electorales, tienen que tomar posesión todos los electos, pero esto no tiene nada que ver con el resultado electoral, sino que es un tema de una posible sobrevaloración en una compra, en donde los diputados decidimos que el Ministerio Público debía investigar, no arrestar, no cambiar los resultados, no remover del cargo, sino simplemente investigar”, dijo Arzú.

Al consultarle por qué había sido de los últimos diputados que votó en favor de retirarles la inmunidad a los magistrados del TSE, Arzú dijo que tenían una duda sobre el momento político en que se llevaba a cabo dicha votación.

“Si a mí me hubieran preguntado, si hubiera estado en mis manos decidir en qué momento o qué día entramos a conocer este tema, yo hubiera dicho, hagámoslo el 15 de enero. ¿Para qué? Para no generar especulaciones sobre lo que se estaba buscando hacer. Esa era mi duda y por eso me tardé”, afirmó Arzú.

“Al final decidimos, bueno, el momento es el que ya decidieron, ya estamos aquí en esta votación, no me puedo ir a mi casa, no me puedo salir del pleno, tengo que tomar una decisión, y mi decisión fue, bueno, no creo que haya sido el momento político correcto, pero era el voto correcto, y al final, pues, decidí por la opción menos mala, que es votar para retirar el derecho de antejuicio a los magistrados”, dijo Arzú.

Retiro de inmunidad a magistrados

El pasado 30 de noviembre, al filo de la medianoche, el Pleno del Congreso de la República retira la inmunidad a cuatro magistrados del TSE que son señalados por anomalías en la compra del sistema informático usado en las votaciones.

Con 108 votos, los diputados votaron para que se les retira la inmunidad a los magistrados del TSE, Irma Palencia, Ranulfo Rojas, Gabriel Aguilera y Mynor Franco por la compra del Trep.

Les quitan la visa

El 11 de diciembre pasado, el Departamento de Estado de Estados Unidos informó que le había retirado la visa a casi 300 ciudadanos guatemaltecos, incluidos más de 100 integrantes del Congreso guatemalteco, así como a representantes del sector privado y sus miembros de su familia “por socavar la democracia y el Estado de derecho”.

El Departamento de Estado anunció que Estados Unidos “seguirá tomando medidas para imponer tales restricciones a cualquier persona que socave la democracia de Guatemala”.

Condenó “enérgicamente las actuales acciones antidemocráticas del Ministerio Público (MP) de Guatemala y otros actores malignos que socavan el Estado de derecho de Guatemala”.

Remarcó lo más recientemente, el anuncio por parte del MP de órdenes de arresto contra trabajadores electorales y representantes de partidos, su solicitud de retirar la inmunidad del presidente electo Bernardo Arévalo y los “intentos de anular los resultados electorales constituyen evidencia de su clara intención de deslegitimar las elecciones libres y justas de Guatemala e impedir la transición pacífica del poder”.

“Estas acciones son claramente inconsistentes con la Carta Democrática Interamericana”, advirtió Estados Unidos.

Agregó: “Estas descaradas medidas siguen a una larga lista de otras acciones antidemocráticas que incluyen: el levantamiento de la inmunidad de los magistrados electorales, los ataques políticos contra miembros de la oposición, la intimidación de manifestantes pacíficos, las redadas en instalaciones de almacenamiento que albergan registros de resultados electorales y la apertura de centros de votación”.

Destacó que estas acciones refuerzan medidas anteriores del gobierno de Estados Unidos para promover la rendición de cuentas de “actores corruptos y antidemocráticos en Guatemala y apoyar la voluntad del pueblo guatemalteco”.

“El pueblo guatemalteco ha hablado. Sus voces deben ser respetadas”, reiteró.

Recientemente, en conferencia de prensa, el MP anunció tres fases de investigación en el denominado “Caso Corrupción Semilla”.

Según la investigación, se registraron supuestas irregularidades en la formación del Movimiento Semilla y también durante la elaboración de actas electorales.