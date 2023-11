Autoridades indígenas anuncian movilizaciones, descartan bloqueos y califican de “espurias” las acciones del MP

Además, indicaron que no efectuarán bloqueos en ningún punto como ocurrió hace algunas semanas, aunque no aclararon lugares o fechas en las que se desarrollarán las movilizaciones.

Las autoridades ancestrales continúan solicitando la renuncia de la fiscal general María Consuelo Porras y otros funcionarios.

Luis Pacheco, presidente de los 48 Cantones de Totonicapán, informó que siguen en resistencia e indicó que han hablado de unidad y paz.

Dijo que la unidad se refleja en la resistencia pacífica en defensa de la democracia ante las “acciones espurias” que ha tomado el MP.

Hizo un llamado a la cordura “para que no empiecen con la criminalización, para que no creen figuras delictivas que no existen”.

Dijo que es falso que estén organizando bloqueos y según Pacheco, no son los 48 Cantones ni ninguna otra autoridad indígena la que está motivando a bloqueos.

Anunció que seguirán con puntos de resistencia y estos podrían ser ampliados, pero no bloqueos.

Indicó que las autoridades indígenas para actuar se basan en una obligación colectiva que viene de la población y ahora se busca la manera de criminalizar a las referidas autoridades por las manifestaciones.

Afirmó que la resistencia pacífica continuará, aunque no detalló de lugares y fechas.

Pacheco destacó que esperan fecha para continuar con el diálogo, el cual calificó de bueno con las distintas autoridades.

Señaló que podrían ser rumores la supuesta intención de desalojar la manifestación frente a la sede del MP en Gerona, zona 1 de la capital, ya que hay un diálogo.

En otro tema agregó que las personas electas en las urnas tienen que recibir los cargos el 14 de enero.

Reiteró que seguirán en la manifestación pacífica y rechazan la violencia y provocaciones.

Las autoridades ancestrales también emitieron un comunicado en el que expresaron su postura por la actual coyuntura nacional.

Indicaron que las autoridades ancestrales de Totonicapán, Sololá, Santa Lucía Utatlán, Ixiles, Xincas, Chortí y de Chichicastenango, Huehuetenango, Chimaltenango y de otros territorios, en unión con organizaciones sociales y populares están convencidos de que la unidad es el camino para defender la democracia “ante los intentos de una minoría que quiere anular las elecciones, pasar encima de la legalidad e impedir que tomen posesión las autoridades que fueron elegidas constitucionalmente”.

“Rechazamos que el Ministerio Público nuevamente atente contra la poca democracia que queda al montar un caso espurio sobre la Usac, donde criminaliza al binomio presidencial y diputados electos, que fueron investigados a pesar de tener derecho a antejuicio; además de perseguir a estudiantes universitarios, catedráticos, profesionales y personas que se manifestaron dignamente alzando la voz en contra de las ilegalidades que se cometieron en la elección del rector de la Usac”, agregaron.

Según el comunicado, “el doble objetivo de esa acusación es intentar impedir la toma de posesión del presidente y vicepresidenta electa, así como de varios diputados y aterrorizar para que nadie se exprese y manifieste su opinión en contra de la corrupción y las ilegalidades que cometen los funcionarios públicos”.

Luis Pacheco, presidente de los 48 Cantones de Totonicapán.