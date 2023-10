Bloqueos obligan a turistas a pagar vuelos privados o quedarse varados en comunidades de Guatemala, reporta Inguat

En tanto, Jonathan Quiñonez, jefe del Departamento de Asistencia al Turista del Instituto Guatemalteco de Turisto (Inguat), dio a conocer que varios grupos de extranjeros entre franceses, holandeses, japoneses, hondureños y costarricenses, solicitaron asistencia en los últimos días.

Estos grupos de turistas estaban en jurisdicciones de Retalhuleu, Quiché, Quetzaltenango y Panajachel en Sololá, comunidades en donde hay más tensión por el cierre total a consecuencia de los bloqueos de carreteras.

Quiñonez informó que, algunos de los extranjeros afectados por el temor ante la situación, fueron trasladados por empresarios del sector que tienen avionetas y helicópteros, quienes prestaron sus servicios para mover a los turistas a otras ubicaciones más seguras.

Sin embargo, el entrevistado indicó que muchos continúan en esas jurisdicciones, pues el servicio de traslado vía aérea tiene un costo que los turistas deben pagar.

Bloqueos afectan reputación de destino

“Con las medidas que prevalecen en el país, se le está dando malísima experiencia a los turistas”, expresó Quiñonez, indicando que, en ocasiones los bloqueos no solo afecta el ingreso en términos económicos, sino también al querer prestar asistencia a los extranjeros.

Quiñonez hizo un llamado a los turistas que necesiten algún tipo de asistencia, a comunicarse al Programa de Asistencia Turística en Guatemala (Proatur) a su número corto 1500, para que les comuniquen con un delegado de asistencia al turista de la localidad donde se encuentre o la más cercana.

Este centro de asistencia de emergencia, cuenta con atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con personal que habla español e inglés. También pueden comunicarse al 2290-2810 o al WhatsApp 5188-1819.

Por su parte, Andreas Kuestermann, miembro de junta directiva de la Comisión de Turismo de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) y del Buró de Convenciones, comentó que la crisis política y social que atraviesa el país, genera malos comentarios a nivel internacional, generalizando que en el país “no se pueden visitar todos los lugares a causa de constantes bloqueos”.

“Es un tema de reputación de destino que hace recomendar o no, al país para viajar, tomando un rumbo de largo plazo y no solo el efecto negativo del momento”, agregó Kuestermann, quien aseguró que el sector no está en contra de las manifestaciones, “pero estas deben permitir la libre locomoción”.

Embajada de EE. UU. emite alerta

La Embajada de Estados Unidos dio algunas recomendaciones a sus ciudadanos que están en Guatemala o que estén por viajar, para que estén alerta y vigilantes, evitando protestas, manifestaciones y bloqueos de carretera, siempre que sea posible: