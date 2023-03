Bolsa solidaria, menos impuestos y bono para útiles, las promesas de Sandra Torres en su primer mitin

Son 23 parejas presidenciales las que están legalmente inscritas y 19 de ellas ya fueron acreditadas, según la misma fuente.

Alrededor de 25 mil políticos fueron inscritos para competir en los comicios y unos tres mil expedientes fueron rechazados por distintos motivos.

Entre los candidatos que empezaron la campaña electoral con eventos masivos está la exprimera dama Sandra Torres (2008-2012) y candidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), quien tuvo una actividad en el mercado La Terminal de Ciudad de Guatemala, donde se había programado le entrega de camisetas, bicicletas y televisores a los cientos de asistentes.

La presidenciable centró sus promesas en el desarrollo social y la economía informal. Estos fueron algunos de sus ofrecimientos:

Regresar la bolsa solidaria

Entregar a familias un pago anual de Q2 mil para la compra de útiles

Eliminar el IVA a productos de canasta básica y medicinas

Archivar la iniciativa de ley 6165, que busca colocar impuestos al comercio informal

“Hace cuatro años yo no me equivoqué. El pueblo se equivocó, porque si me hubiera apoyado, otra situación sería para los guatemaltecos y las guatemaltecas”, dijo Torres en su discurso.

Dan marcha atrás a rifa

A un costado del escenario habilitado para Torres, un grupo de comerciantes de La Terminal colocó decenas de premios para una rifa que se llevaría a cabo con los locatarios luego del mitin de la UNE. Algunos de los obsequios eran motocicletas, electrodomésticos, roperos y televisiones.

Sin embargo, la actividad no se llevó a cabo debido a la presencia de Prensa Libre y Noticiero Guatevisión en el lugar. “No queremos mal entendidos”, dijo una de las vendedoras que ordenó retirar los premios del lugar.

La ley electoral prohíbe a las agrupaciones políticas entregar regalos a simpatizantes como método para sumar votos. Las sanciones van desde las amonestaciones públicas hasta la cancelación de las organizaciones políticas que incurran en esta práctica.

Consultada por Prensa Libre y Noticiero Guatevisión, Torres negó que su partido organizó el sorteo y afirmó que fue coordinado por los comerciantes de La Terminal para apoyar a las familias de quienes laboran en el mercado.

La misma aseveración hizo Renato Rojas, vicepresidente de la Junta Directiva de La Terminal.

Boletos de la UNE

Prensa Libre y Noticiero Guatevisión documentaron que los boletos para participar en el sorteo tenían el logo de la UNE. Un conductor de taxis que trabaja en La Terminal y que prefirió omitir su nombre afirmó que la mayoría de las personas asistieron al mitin para ganar alguno de los obsequios de la rifa.

Torres competirá por tercera ocasión por la presidencia y en las dos anteriores (2015 y 2019) fue derrotada en segunda vuelta.

Las elecciones se llevarán a cabo el próximo 25 de junio y en las mismas la población decidirá a su presidente para el período 2024-2028, además de 160 diputados, 20 legisladores del Parlamento Centroamericano y 340 alcaldías municipales.

Con información de EFE