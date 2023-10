Cámaras piden a la CC que resuelva recurso planteado por TSE sobre la competencia del MP en materia electoral “porque se está causando inestabilidad”

“Lo que estamos viendo es que toda esta inestabilidad, con manifestaciones a nivel nacional e inconformidad por la forma en que se han manejado los votos, tendrá solución si la CC le resuelve al TSE el amparo que presentó. No entendemos por qué no lo resuelven porque es una cuestión que sería muy sencillo de resolver. La Constitución (Política) dice bastante claro a quién le toca hacer qué cosa, y en el momento en que lo haga, ya se vuelven ilegales muchos de los hechos que están pasando y se restablece el estado de Derecho, que es el objetivo de la Corte Constitucionalidad”, expuso.

Añadió que la CC está llamando a los partidos para que emitan opinión, pero persiste la duda sobre por qué no quiere resolver. “Responder que no lo quieren hacer sería especular; pero sí le puedo decir que el día que resuelvan, se arregla el problema”, añadió.

El empresario agregó que la situación que se vive gira alrededor de esa decisión, “y si ellos (la CC) no dictaminan algo al respecto, el MP va a seguir abusando de los votos y provocando a la población, como ha estado pasando. Esa provocación está teniendo éxito y el país está perdiendo la calma”.

“Tiene que recapacitar”

Consultado sobre el posible interés de no dejar tomar posesión al binomio electo, Paiz dijo no saber si no se quiere que tome posesión; o si se está desestabilizando el sistema para que generar ingobernabilidad antes de tomar posesión.

“Imagínese lo que es para ellos tratar de hacer gobierno y estructurar su plan (de gobierno), si están (ocupados) viendo que legalmente no haya problemas, que se les persiga, si es justo o no, lo que está pasando”, agregó.

El presidente de Fundesa dijo que de alguna manera, el MP está rompiendo un par de principios: proporcionalidad y racionalidad, lo que daña la confianza de una población en un proceso electoral, debido a una denuncia anónima. “El MP tiene que recapacitar, pero fuera de eso, lo que está haciendo es ilegal”, agregó.

Respecto a posibles sanciones de la comunidad internacional y cómo pueden afectar al país, la economía y al desarrollo del sector empresarial, Paiz indicó que sería muy negativo para los intereses de Estados Unidos porque lo que se va a generar es más migración, por haber menos oportunidades en el país.

“Yo veo al sector privado en la misma posición en que están Estados Unidos y Europa en este momento: hacerles daño a las empresas me parece que no sería cuerdo”, destacó.

Llamado a los tres poderes

Por último, recomendó que “el Ejecutivo tome su rol en decir que lo que está pasando no es correcto; el poder Judicial tiene que asumir su rol y restablecer el estado de Derecho; y el Legislativo también se debería pronunciar rápidamente. O sea, son los poderes del Estado los que realmente no están actuando de una manera oportuna”.

Por lo tanto, sugirió que todos los sectores se unan para que se resuelva pronto la situación actual “y que lo que el voto popular dijo, se haga realidad y los electos puedan gobernar en paz. Ese esfuerzo es hoy una intención del sector privado y por lo menos en Fundesa, estamos claros de que debemos apoyar al nuevo presidente y dejar que haga su mejor trabajo”.

Este martes 3 de octubre también se han manifestado otros sectores y cámaras por la coyuntura luego de las acciones del MP relacionadas con el proceso electoral.

La Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas (CGAB) se refirió en un comunicado a la situación en el país por la crisis electoral y judicial que se atraviesa, ante la cual pidió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y a la CC que resuelvan “a la brevedad” los recursos legales pendientes.

Indicó “que, sin excepción, todo Órgano e Institución del Estado debe cumplir con sus funciones y atribuciones según la Constitución Política de la República”.

También que todo funcionario y empleado público debe actuar dentro de los límites de ley, y no deben cumplir órdenes contrarias a estas. “Nadie es superior a la ley”, agregó.

La CGAB manifestó que cualquier proceso bajo jurisdicción de los entes del Estado debe estar conforme a las leyes aplicables, sin transgredir otras leyes específicas o jerárquicamente superior.

La CGAB exigió a la CSJ y a la CC que cumplan con su deber a fin de resolver a la brevedad, los recursos legales presentados en ley y orden y de las actuaciones de funcionarios del organismo judicial, y así asumir su responsabilidad de defender la institucionalidad, el principio de legalidad y se garantice la seguridad jurídica. “De lo contrario serán legal y moralmente responsables de sumir en la ingobernabilidad al país”.

Al MP le exigió que cumpla con la legislación que le rige y con el debido proceso, respetando el derecho de defensa, de acceso a la información y la independencia de funciones de los entes del Estado, en particular del Tribunal Supremo Electoral.

“La CGAB comparte la urgente necesidad de que se garantice el Estado de Derecho, la democracia y los principios republicanos, para evitar que se deteriore aún más la confianza en las instituciones y en adelante se propicie la paz social”, culminó.

MOE-GT

La Misión de Observación Electoral de Guatemala (MOE-GT) también exhortó a la CC a resolver “lo más pronto posible” la duda de competencia planteada por el TSE.

Agregó: “Hacerlo dará claridad y certeza a la jurisdicción electoral y contribuirá a disminuir tensiones sociales y diferendos políticos”.

Llaman al diálogo

La Cámara Guatemalteco-Americana (AmCham Guatemala) en un comunicado instó a las autoridades correspondientes a abrir diálogo con los ciudadanos para evitar bloqueos, los cuales se registran en la capital y en las carreteras principales del territorio nacional, debido a que miles de ciudadanos se ven afectados en la libre locomoción.

“Estas acciones las vemos con suma preocupación porque vulneran el sistema democrático del país; además, son un reflejo de cómo las autoridades no escuchan las demandas expresiones de la ciudadanía”, señaló.

Agregó que es importante resaltar que estos bloqueos ponen en riesgo la estabilidad económica, social y jurídica de la Nación, al violentar los derechos constitucionales de los guatemaltecos como la salud, industria, comercio y trabajo, lo cual se traduce en pérdidas económicas que afectan la inversión y el comercio del país.

Recordó el artículo 26 de la Constitución de la República de Guatemala el cual indica que: “toda persona tiene libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional y cambiar de domicilio о residencia, sin más limitaciones que las establecidas por ley”.

Añadió que AmCham Guatemala respeta el derecho a la manifestación pacífica, por ello, instó a las autoridades a actuar bajo el marco jurídico que le corresponde y a tomar las acciones necesarias para mantener el orden en todo el país.

Fundación Libertad y Desarrollo

Agregó: “Escoger entre el honor, la complicidad o la cobardía no puede ser el dilema de la autoridad que jura su cargo para respetar y hacer respetar la Constitución”.

Manifestó que la autoridad constitucional no puede rehuir o esquivar su responsabilidad. “No puede actuar en contra del orden que juró defender, o la historia, la Nación y la justicia serán severas en juzgarla. Sus sentencias deben ser oportunas, respetables y respetadas”.

Resaltó que la separación de poderes y el respeto a la autoridad electoral son el protector de la democracia, la garantía del gobierno con límites y el requisito para preservar los derechos ciudadanos y las libertades civiles.

“Nuestra República demanda de la autoridad constitucional una conducta moral en el cumplimiento de sus deberes. Nuestra República exige a la autoridad constitucional honrar su juramento de respetar y hacer respetar nuestra Constitución, columna vertebral del ordenamiento jurídico del Estado”, exigió.