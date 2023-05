Carlos Pineda de Prosperidad Ciudadana señala persecución política y dice que en Guatemala se construye una dictadura

“¿A qué está jugando el Tribunal Supremo Electoral? no lo sabemos”, exclamó Pineda, quien agregó que a 30 días de la elección es conveniente “bajarse al candidato que está punteando en las encuetas”, porque eso “favorece a ciertos grupos de poder, que son los actuadores para que puedan participar, creemos que la elección debe ser en las urnas y no en las cortes”.

También dijo que últimamente en Guatemala han ocurrido cosas que “indican que estamos en camino a una dictadura”.

“Estamos camino a una dictadura en la que se veda a los medios de comunicación y hay una persecución política”, continuó.

“Primero se planeó mi asesinato y gracias a eso se efectuó la captura de alias La Patrona, que por investigaciones no oficiales aún, determina y todo conduce a que trabaja para un grupo del narcotráfico que son financistas de un partido político”, añadió.

Prosiguió: “luego de eso mandaron narcos hondureños a las fincas de Izabal para poder velar cuando yo llegara para poder fingir una muerte a través de un accidente”.

El empresario agregó durante la conferencia de prensa que “también tengo informes de que se acercaron con autoridades portuarias para poder evaluar mi actividad de aviación, y como no encuentran nada malo se acercaron a los talleres de los aviones para poder boicotear mis aeronaves”.

“Hoy en la mañana me hackearon mis tarjetas de crédito, hicieron desembolso de dinero a una cuenta, todo por transferencias electrónicas, el dinero pasa a otra cuenta y de otra cuenta aparece que yo saqué Q300 mil de una cuentas de personas que no conozco y me entero, afortunadamente, porque el dinero se lo pasaron a un amigo y él me llamó preocupado, luego se lo sacaron a él y lo pasaron a otras cuentas, en las que están involucrados los nombres Andy Valentina Archila, personas que desconozco, y Amelia Molina Girón, también persona que desconozco”, agregó Pineda.

Dijo que “han estado fraguando, tratando de involucrarme en hechos ilícitos, puros montajes. La Digici (Dirección General de Inteligencia Civil) hizo un informe falso perfilándome como narcotraficante sin prueba alguna, simplemente con publicaciones de netcenter, con informes totalmente falsos y esos informes los han impulsado ante el honorable pleno de la CC tratando de sesgar su opinión de mi persona (…) eso se llama persecución política y eso es índices de una dictadura”.

Respecto a este caso se consultó al Ministerio Público (MP) sobre la existencia de alguna investigación en curso sobre Pineda, pero no han respondido.

El aspirante a la Presidencia también hizo un llamado a la población a confiar en que los magistrados de la CC dicten un veredicto favorable a su participación y a la democracia, pues el sábado pasado apeló el fallo judicial que le suspendió en forma temporal.

Dijo que el fallo no le afecta solo a él sino a todos los candidatos que fueron proclamados en la asamblea que, según el partido Cambio de Manuel Baldizón, se efectuaron con irregularidades.

“Cuando entras a política te das cuenta de lo sucio que se mueven. No podemos tolerar esto más. Es mi deber como guatemalteco evidenciar estos actos espurios y perversos en la política”, agregó.

“Estamos ante un atropello feroz de la democracia guatemalteca, hacemos un llamado para que los cinco magistrados de la CC que tienen en sus manos el que Guatemala tenga democracia y nos pongan de nuevo en las elecciones”, refirió Pineda.

Además, agregó que “el pueblo tendrá la última palabra en las urnas, no podemos permitir que sigan descalificando espuriamente candidatos, afecta a más de mil 200 candidatos de Prosperidad Ciudadana que irán a la CC a decir que no se les violente sus derechos”.

Guatemala celebrará el 25 de junio comicios para elegir al sucesor del presidente derechista Alejandro Giammattei, a 160 miembros del Congreso, 20 al Parlamento Centroamericano y 340 alcaldes para un periodo de cuatro años.