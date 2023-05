Carlos Pineda presenta apelación ante la CC sobre la impresión de papeletas

El abogado de Pineda explicó que el recurso se presentó contra la suspensión de los amparos que emitió la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en los cuales “equivocadamente señaló que no constituía amenaza alguna la circunstancia de que hubiesen recursos pendientes”.

“El tema central planteado en el segundo amparo no fue examinado por la CSJ y radica en que el TSE le está excluyendo de la papeleta electoral al asumir equivocadamente que ya fue vencido en el trámite del juicio de amparo ante la honorable Sala Sexta, lo cual no es cierto, pues aún no se han agotado sus fases”, explicó el abogado.

Agregó que para evitar que se vulnere irreparablemente el derecho de ser presidente de su defendido, la CC “le debe ordenar a la CSJ que tramite los amparos preventivos”.

El efecto de este amparo, agregó, será que se le ordene al TSE incluir en la papeleta electoral al binomio presidencial de ese partido.

El 25 de mayo último, El TSE anunció que mandaría a imprimir las papeletas electorales sin Prosperidad Ciudadana, y Carlos Pineda quiso frenar el proceso con acciones legales; sin embargo, la CSJ no lo amparó.