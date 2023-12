Cinco solicitudes de antejuicio y cuatro órdenes de captura: Los señalados en el caso del MP relacionado con las elecciones

Por esta parte de la investigación, el MP solicitó retiro de antejuicio al diputado Samuel Pérez y del presidente electo, Bernardo Arévalo.

Además, solicitó orden de captura contar Jaime Gabriel Arias y Cinthya Alejandra Rojas. Estas dos personas están declaradas en rebeldía por el juez contralor del caso.

En la segunda fase de la investigación, el MP se señala irregularidades en el financiamiento del partido Movimiento Semilla. Señala de esto directamente a los diputados Samuel Pérez y Ligia Hernández y solicitó el retiro de antejuicio para ambos.

Además, solicitó el retiro de la inmunidad de Bernardo Arévalo a quien señaló del delito de lavado de dinero.

En la fase 3, el MP habló sobre el papel y las acciones de las funciones de miembros del TSE. . Por esta parte de la investigación, el MP solicita órdenes de captura contra el director de informática del TSE, Jorge Salvador Santos Neill por los delitos de abuso de autoridad y falsedad material con agravación de la pena.

Además, también solicita orden de captura contra Alejandra María Chiroy Castro, directora del Departamento de Inscripción de Ciudadanos del TSE. Se le acusa de abuso de autoridad.

El MP presentó este viernes un caso en el que reúne varios señalamientos contra miembros del Movimiento Semilla y del TSE. Durante la presentación del caso, el titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche aseguró que “hay actas tachadas, hay actas donde no hay firmas de las Juntas Receptoras de Votos, no están todos, hay más votantes que papeletas. Entonces, básicamente esta investigación es de todo el proceso electoral y, por lo tanto, desde nuestro particular punto de vista deberían de anularse (las elecciones)”

Minutos después, en una conferencia de prensa, la presidenta del TSE, Blanca Alfaro respondió que “los resultados están oficializados y son inalterables. Tenemos 340 corporaciones municipales, tenemos diputados y tenemos un binomio presidencial que está ahora con sus credenciales. Nuestro presidente es don Bernardo Arévalo y nuestra vicepresidenta es la señora Karin Herrera”.