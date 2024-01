Corte Suprema de Justicia no otorga amparos provisionales interpuestos contra el Tribunal Supremo Electoral

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirma este 2 de enero que en la sesión extraordinario del pleno de magistrados del 28 de diciembre de 2023 conocieron dos amparos los cuales no fueron otorgados a quienes los presentaron.

La información oficial revela que el amparo provisional 4454-2023, que planteó la abogada y exfiscal Karen Fisher en contra del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y su presidente, no lo otorgaron, por mayoría. No revelaron detalles del por qué no se otorgó.

De acuerdo con la CSJ el acto reclamado en este amparo fue porque el TSE no garantizó “a los ciudadanos su funcionamiento permanente y el cumplimiento de las funciones que le atribuyen la Constitución y la Ley Electoral y de Partidos Políticos”.

Así también contra la presidenta por haber contribuido “a desintegrar el TSE con las licencias o permisos que para ausentarse de sus cargos autorizó oportunamente a los magistrados titulares Ranulfo Rafael Rojas Cetina, Irma Elizabeth Palencia Orellana, Gabriel Aguilera Bolaños y Mynor Custodio Franco”.

El otro amparo provisional que conoció la CSJ fue el 4437-2023, que presentó Néstor Estuardo Pérez Felipe contra el TSE, también. Este lo planteó “por la amenaza real o inminente de que el TSE se encuentra jurídicamente desintegrado y sus resoluciones y acuerdos podrían ser nulos de pleno derecho”.

Además, porque “tras conocerse públicamente el retiro de inmunidad de la que gozaban los magistrados antejuiciados y a quienes la magistrada Presidente, extralimitándose en sus funciones y mediante fraude de ley concedió licencias o permisos laborales”. De este tampoco dieron detalles de por qué no se concedió.

Un día antes de Pleno

El 27 de diciembre de 2023 la Corte de Constitucionalidad (CC) confirmó el retiro de la inmunidad a cuatro magistrados titulares del TSE, luego de suspender un amparo que había sido promovido por 14 ciudadanos que cuestionaron la votación de los diputados para quitarles el derecho de antejuicio a los funcionarios electorales.

La decisión de la CC se basa en que los ciudadanos que presentaron el amparo tienen falta de legitimación activa, es decir, no son personas agraviadas o afectadas en el caso. Con estos argumentos, la CC rechazó la intención de fondo de la acción, que era devolver la inmunidad a los cuatro magistrados.

Con la decisión, los togados Palencia, Rojas, Aguilera y Franco continúan sin inmunidad, lo que permite que el Ministerio Público pueda investigarlos por la compra del sistema informático para la transmisión de resultados electorales utilizado en las votaciones de junio y agosto del año pasado.

Otro amparo

Mynor Custodio Franco, magistrado del TSE, interpuso un amparo en la CC en contra del Congreso por haberle retirado a él, y a otros togados el derecho de antejuicio.

El amparo lo presentó también el 27 de diciembre de 2023 en la CC y tiene como acto reclamado la resolución 1-2023 del Congreso en la que declaró con lugar a formación de causa las diligencias de antejuicio promovidas contra él y los otros magistrados del TSE.

Según el amparo que presentó Franco, el Congreso no entró a discutir el informe circunstanciado, cuando se propuso la primera moción privilegiada y no se contaba con 107 votos.

Además, señala que el presidente del Congreso en funciones, dejó su micrófono abierto y dejó claro que no iban a discutir.

