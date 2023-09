EE. UU. dice que “perseguirá a quienes buscan socavar la transición democrática” tras allanamiento del MP

“Condenamos los allanamientos del Ministerio Público en el Tribunal Supremo Electoral. Perseguiremos la rendición de cuentas de quienes participen en los esfuerzos por socavar la transición democrática del presidente electo, Bernardo Arévalo”, escribió Nichols en redes sociales.

El subsecretario finalizó su pronunciamiento al recalcar que “las instituciones deben respetar la voluntad de los votantes guatemaltecos“.

No es la única vez que Brian Nichols se ha pronunciado con relación al proceso electoral en Guatemala, el pasado 12 de septiembre también condenó las acciones del Ministerio Público que se hicieron allanamientos en el Centro de Operaciones del Proceso Electoral (COPE) del Tribunal Supremo Electoral.

El 1 de septiembre Nichols respaldó un comunicado de la Organización de Estados Americanos (OEA) en donde aseguraba que las acciones del Ministerio Público eran “acciones inaceptables para socavar el proceso democrático”.

También en agosto, Nichols reiteró en una entrevista a la cadena televisiva NTN24 la condena que el gobierno de EE.UU. tiene en contra del Ministerio Público, en especial contra el partido Movimiento Semilla y a exfuncionarios.

Este viernes, la Fiscalía, encabezada por el fiscal Rafael Curruchiche, se presentó a la sede del Tribunal electoral para secuestrar actas electorales de los comicios celebrados el 25 de junio y el 20 de agosto pasado.

Curruchiche, quien se encuentra sancionado por Estados Unidos acusado de “corrupción y socavar la justicia”, indicó que el operativo de este viernes es parte de una investigación bajo reserva por supuestas anomalías en el proceso electoral que fueron denunciadas por ciudadanos.

Durante los últimos dos meses, la Fiscalía ha realizado cuatro allanamientos contra el Tribunal Supremo Electoral y uno más contra la sede del Movimiento Semilla, partido de Arévalo de León.

El pasado 1 de septiembre, Arévalo de León había denunciado públicamente que la fiscal general Consuelo Porras y la cúpula del Ministerio Público, encabezan un “intento de golpe de Estado” para evitar que tome posesión el próximo 14 de enero.

