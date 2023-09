EE.UU. condena las acciones del MP, mientras que la Unión Europea califica de inaceptable la incautación de datos electorales al TSE

“Condenamos los allanamientos del MP al Tribunal Supremo Electoral, al Registro de Ciudadanos y a los almacenes que albergan los resultados electorales. Esta acción sin precedentes socava la transición democrática y la voluntad del pueblo guatemalteco”, afirmó Nichols en la red social X —antes Twitter—.

El pasado 31 de agosto pasado, Nichols ya había expresado una condena por parte de los Estados Unidos por otra serie de acciones del MP relacionadas a investigaciones contra el partido Movimiento Semilla y la captura de exfuncionarios de justicia.

En esa ocasión, Nichols advirtió que existían “fuerzas en contra de la democracia” y que se trataba de obstaculizar la transición de Gobierno tras las votaciones en Guatemala.

En torno a los allanamientos del MP este martes 12 de septiembre, además de Nichols, también se pronunció la Unión Europea en un comunicado que compartió Peter Stano, su principal portavoz de servicio diplomático.

“La Unión Europea expresa seria preocupación por los recientes allanamientos realizados por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) en las oficinas del Tribunal Supremo Electoral (TSE), así como por la incautación de material informático relacionado con la Transmisión de Resultados Preliminares de las Elecciones (TREP)”, manifestó la organización internacional.

Además, advierte que “estas acciones injustificadas siguen al anuncio oficial de los resultados electorales por parte del TSE el 28 de agosto, y a persistentes e inaceptables intentos de socavar los resultados electorales mediante acciones legales y procesales selectivas y arbitrarias que no están en línea con los estándares internacionales y regionales que Guatemala ha suscrito”.

La UE instó a que todas las instituciones y poderes del gobierno en Guatemala respeten plenamente los resultados electorales certificados por la máxima autoridad electoral del país y eviten cualquier acción que pueda socavar dichos resultados o amenazar una transición pacífica y ordenada.

