Elecciones en San Miguel Petapa: Candidata señala que “simularon” su renuncia luego de que se cancelara la repetición de la votación

Fuentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmaron a Prensa Libre y Guatevisión que ya no se llevará a cabo la repetición de las elecciones municipales el próximo 20 de agosto.

Según las fuentes, ingresó una notificación del partido Creo en la que desistían de competir por la alcaldía al igual que cuatro candidatos a síndicos y un concejal que sí podían participar en la elección.

En ese sentido, este miércoles 9 de agosto dio declaraciones Westin Lemus, excandidato a alcalde de San Miguel Petapa por el partido Creo.

Lemus aseguró que con la noticia de que ya no se repetirán las elecciones en este municipio por la renuncia de cinco integrantes de la plantilla, notaron irregularidades en las renuncias.

Añadió que este miércoles llegaron al TSE luego de que conocieron la noticia de la anulación de las elecciones. “Resulta que hay una anomalía, ya que Irma Angélica en ningún momento renunció de su postulación del partido Creo”, afirmó.

Indicó que en Inspectoría General se percataron “que las cartas de renuncias tienen anomalías y se está abriendo un caso por falsedad ideológica y material”.

Dijo que las otras cuatro personas que habrían renunciado no se han pronunciado, pese a que han tratado de contactarlos por teléfono. “Hemos tratado de comunicarnos con sus familias, no se si están amenazados, si sí firmaron o no firmaron, pero aquí está doña Irma diciendo que no firmó”, señaló Lemus.

Irma Angélica Hernández, candidata a concejal, externó que fue “una sorpresa” para ella y para San Miguel Petapa el que no se repetirán las elecciones.

Agregó que en la redes sociales se percataron de la cancelación de las votaciones para alcalde este 20 de agosto.

“Yo quiero decirle a toda la población de San Miguel Petapa que nunca los he traicionado, nunca me he vendido con nadie, soy una mujer íntegra, digna y leal”, aseguró Hernández.

“Simularon mi renuncia”

Añadió: “Simularon mi renuncia y por lo tanto estamos abriendo un procedimiento para que se haga justicia”.

Afirmó que el partido Creo no le notificó y “nunca” fue tomada en cuenta y aún espera que se celebren las elecciones del 20 de agosto.

“La sorpresa de nosotros es que todos habíamos renunciado y lamentablemente me empezaron a atacar, me empezaron a llamar, me empezaron a mandar amenazas de muerte y por lo tanto yo responsabilizó a miembros del partido Creo, al actual alcalde municipal de San Miguel Petapa si me pasa algo a mí o a mi familia”, advirtió la política.

Según ella, han efectuado un proceso legal en este tema de la elección a alcalde y pidió que le presenten pruebas, pues insistió que no ha renunciado. “Han falsificado todo y han simulado mi renuncia en todos los documentos”, señaló.

Según Hernández, un integrante de la planilla de la agrupación política la “instó” y “persuadió” para que renunciara, pero ella no aceptó y no ha firmado ningún documento en este tema.

Mientras que Lemus agregó que espera que las otras cuatro personas se pronuncien para saber si firmaron las renuncias. Luego también indicó que han sido amenazados de muerte.