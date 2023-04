Elecciones Generales 2023: ¿Cuánto invierten los partidos en pautas en Facebook e Instagram?

La campaña electoral inició el 27 de marzo y desde entonces los partidos políticos tuvieron vía libre para posicionar a sus candidatos que participan en la contienda electoral. Las agrupaciones pueden optar por anunciarse en medios tradicionales, a través de la Unidad de Medios del Tribunal Supremo Electoral (TSE), y por las redes sociales, a discreción.

De acuerdo con el estudio de la agencia creativa We Are Social, que realizan año tras año, en Guatemala para este 2023 se reportan 8.7 millones de usuarios en redes sociales, de los cuales el 51.1 por ciento son hombres. Se hace la salvedad que los navegantes no representan a un individuo, es decir que un ciudadano puede o no tener más de un usuario en el ciberespacio estudiado.