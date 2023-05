Elecciones Generales 2023: Fiscales de partidos políticos manifiestan dudas tras el primer simulacro de  votaciones

El TSE pagará poco más de Q148.8 millones por este sistema, cuya función es levantar los resultados del acta No. 4, que consigna los resultados de cada elección en cada una de las mesas de votación que estarán instaladas en los 23 distritos electorales del país.

El primer desembolso para la empresa contratada tendrá lugar en los próximos días, después de los resultados del simulacro efectuado ayer, informó la presidenta del TSE, Irma Palencia.

Logística

En este primer simulacro participaron 2 mil 542 personas, entre ellas 1 mil 956 operadores en puntos de transmisión, 340 coordinadores de municipios, 46 coordinadores y subcoordinadores en departamentos y distrito central, 150 verificadores en el Centro Nacional de Información y 50 personas para mesa de ayuda en el Centro Nacional de Información.

Al hablar de equipo tecnológico se pusieron a prueba 9 mil 439: 2 mil 482 computadoras, 3 mil 319 escáneres, 2 mil 319 enrutadores con servicio de internet y 2 mil 319 teléfonos celulares.

El ensayo fue una simulación de resultados en 64 mil actas para las cinco elecciones que se celebran el 25 de junio, en las cuales participarán 12 mil 800 Juntas Receptoras de Votos (JRV).

Palencia dio a conocer que el simulacro operó con el 50 por ciento de las personas que trabajarán en el proceso de transmisión de datos el día de los comicios, y que para el segundo simulacro, el 3 de junio, se contará con la totalidad.

Agregó que se ingresaron datos erróneos de manera intencional durante este ensayo, para poner a prueba el sistema. “El software les manda a verificar porque aparece un número rojo y tiene alertas en la sumatoria total. Estas son —aparecen— de inmediato”, dijo.

Francisco Garduño, director de Podernet, que junto a Datasys opera el sistema informático, estima que por la forma en que fluyeron los datos en este simulacro, en unas cinco horas se podría tener el total de resultados el día de los comicios.

Además, hizo ver existe un control riguroso que evita la manipulación internacional en los resultados, porque “se digitaliza el acta o se escanea. En ese momento empieza la primera captura, detrás de él —operador— están los fiscales viendo que esa captura se haga bien y se vea en pantalla”.

Paso seguido deben efectuar una contrarrevisión de esa acta escaneada, que ya no llega con la misma persona que hizo el primer escaneo, “pero —esa otra persona— está en el mismo municipio. De esa manera van a ser personas que no van a estar comunicadas, no saben qué segunda captura les va a quedar. Si las dos capturas son iguales, se publica en línea y se puede ver el resultado de esa mesa”.

El entonces director de esta unidad enfrenta debate oral y público por las dudas que generó la ejecución del sistema informático usado en el proceso pasado. Esta sería la principal razón por la que en este proceso electoral ningún profesional quiso asumir la responsabilidad de esta dirección.

Tener una silla vacía en un puesto tan importante, a criterio de expertos, no es lo indicado para generar confianza en el futuro proceso de elecciones, por lo que han recomendado a las autoridades del TSE hacer un nombramiento.

Las dudas

Aunque los representantes de los partidos reconocen que este sistema es mejor que el utilizado en las elecciones del 2019, no todos quedaron satisfechos.

Elmer Palencia, fiscal de Valor, estima conveniente que la digitalización del acta No. 4 sea sobre el documento original y no una copia, “para evitar que existan temas que no se logren corroborar de forma correcta”.

Lorena Flores, fiscal de Cabal, añade que se tiene que modificar el acuerdo que da vida a los fiscales electrónicos de las agrupaciones políticas, porque no les permite observar el proceso de manera adecuada.

“Solo podemos estar como mínimo tres metros atrás. Yo hice el ejercicio y pudimos ver que aunque se tenga una buena visión, no es posible descifrar qué se escribe en la computadora, y eso nos preocupa”, remarcó.

Héctor Aldana, fiscal de Vamos, manifestó que “hay varios lugares donde la conectividad a internet tiende a fallar, y por tal motivo hemos estado insistiendo en que nos indiquen cómo se van a levantar los datos”.

Diego Blanco, fiscal de Voluntad Oportunidad y Solidaridad, dice que en el simulacro no hubo problemas, pero el día de las elecciones son recurrentes.

“No hemos platicado de un plan de contingencia. En su momento nos hablaron de unos teléfonos para hacer la misma función que las computadoras, pero eso no lo vimos. Si el plan de contingencia no funciona, no lo van a poder corregir a tiempo”, puntualiza.

Proceso

El modelo informático detalla tres pasos, desde el momento de la votación hasta la transmisión de resultados, que permitirán conocer estos el 25 de junio.

Centro de Votación: aquí se desarrolla la digitalización del acta No. 4, en presencia de integrantes de las Juntas Receptoras de Votos y fiscales de partidos políticos. Se permite tomar fotografía con teléfono celular del acta No. 4.

Centro de Verificación: aquí llegarán los resultados hasta el Centro Nacional de Información, donde se va a constatar que los datos sean veraces y que coincidan. Habrá presencia de fiscales de las agrupaciones políticas.

Centro Nacional de Información: se concluye con la proyección de los datos, que mostrará los resultados preliminares de las votaciones.

Observación internacional

En el simulacro estuvieron presentes algunos grupos de observadores acreditados por el TSE.

Para este primer simulacro el TSE invitó a observadores nacionales e internacionales, que verificaron la operatividad del sistema.

Los observadores pertenecen a la Organización de Estados Americanos, Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras; Guatemala Visible, Programa de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.