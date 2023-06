Elecciones Generales 2023: La figura vicepresidencial en Guatemala carece de peso y protagonismo

Aunque las responsabilidades son distintas a las del presidente, no deja de tener relevancia ya que su rol incide en los ministerios, comisiones, consejos y secretarías relacionadas a la política exterior, tráfico ilícito de drogas, vivienda, economía y hasta contra la violencia sexual. Una de las funciones establecidas en la Constitución es relevar al presidente cuando este se encuentre fuera del país o cuando le sea delegado.

Allan Ortiz, analista político, explicó que “la vicepresidencia no es un cargo que esté esperando a que el presidente se ausente de manera permanente para empezar a trabajar el presidente tiene varias funciones, y son bastante importantes”.

También Sebastián Palomo, analista de Guatemala Visible resaltó la importancia del vicepresidente: “es de suma importancia para el orden constitucional, es el suplente del presidente, pero también tiene sus funciones específicas para no acaparar la posición del que preside el Órgano Ejecutivo”, comentó.

Además, Ortiz detalló que la figura de la presidencia debe de ser entendida como un todo, es decir que ambos cargos trabajen con coordinación en la gestión de la visión de país y de esa agenda política que llevó al binomio a ser electo.

Evaluación

En la Encuesta Libre, el trabajo del actual vicepresidente, Guillermo Castillo, fue desaprobado en un 90.8 por ciento de los encuestados.

El analista independiente, Jorge Wong refirió que la figura del vicepresidente en el gobierno ha tenido una tendencia a la invisibilidad, sin embargo, en los primeros años de gobierno hubo temas de choque entre el presidente y el vicepresidente.

“Decidió, me imagino, pues mantenerse al margen y tener nominalmente el puesto”, específico el experto.

Agregó que puede existir la posibilidad que cumpla correctamente con sus funciones sin que esto sea de dominio público y que en este caso, pareciera que el presidente Alejandro Giammattei ha delimitado las funciones del vicepresidente.

Ortiz identificó que por la aparición en los medios de Castillo en los primeros años de gobierno se creó la percepción de que había un roce en el Ejecutivo, sin embargo, que no haga apariciones no significa que no esté cumpliendo su rol.

“Que no sea mediático no significa que este esperando a que el presidente lo llame” expuso. Y señaló que la gestión de la vicepresidencia debe de evaluarse desde las temáticas que le competen, como la seguridad alimentaria, transporte, economía, vivienda, entre otras.

De la misma manera señaló que en Guatemala se piensa en dicho cargo como una “especie de heredero” a la presidencia, sin embargo, esto puede ser peligroso porque la persona que funge posee responsabilidades propias.

Vicepresidenciables

Las caras que acompañan a los 22 presidenciables no tienen el protagonismo en esta campaña electoral, lo cual de acuerdo con el análisis de Wong se debe a que “el status quo político en Guatemala permite que se premie más o que se apoye más, digamos, a la figura del presidenciales”.

Añadió que en otras campañas la figura del vicepresidenciable tuvo espacios en solitario cuando la persona era conocida en otros ámbitos para abarcar más caudal del electorado, situación que no ha ocurrido en el actual proceso.

Para Palomo los diferentes perfiles que acompañan a los presidenciables han dado alguna credibilidad a los presidenciables. “Ahora hemos visto que algunos binomios ya se conocían desde antes de la campaña, esto ayuda a generar confianza y certeza de que habrá una mejor comunicación”, aseguró.

Expectativas

Para el nuevo vicepresidente que salga electo en el evento electoral ya se tienen ciertas expectativas. A decir de Ortiz, “tenemos una expectativa bastante negativa, una barra muy baja, sobre el papel del vicepresidente”.

Para el rol que se espera cumpla la nueva figura se debe de tomar en cuenta la manera en la que llegó al partido. El analista recalcó que los binomios presidenciales suelen ser invitados de los partidos, más no parte de ellos.

Incluso el presidenciable es invitado por alguna plataforma dentro de la agrupación y el vicepresidenciable por otra, lo cual repercute en la coordinación que tendrán dentro del Ejecutivo.

“Nos gustaría una vicepresidencia mucho más activa, con una labor de comunicación a favor de la transparencia que nos pueda, dar información sobre estos consejos, dependencias que dirige y su participación en el Ejecutivo”, puntualizó.

También explicó que independientemente si la vicepresidencia es o no mediática esto sigue estando sujeto a la coordinación que se tenga dentro del binomio en la que influye la agenda del partido, la naturaleza del aterrizaje en la agrupación década candidato, el carácter de ambos personajes y las conciliaciones a las que lleguen.

Palomo aportó que se espera que tenga presencia en los espacios de diálogo y de generación de políticas públicas; mayor liderazgo; trabajo en equipo; que sea un acompañamiento y apoyo para el presidente; así como que tenga más apertura al público y a dar declaraciones.

Por su parte, Wong manifestó que la nueva figura cumpla sus funciones más allá de estar en el cargo como un requisito. “Que haya una mejor negociación, digamos una mejor toma de decisiones”, declaró.