Elecciones generales 2023: papeleta para alcalde de la capital será la única con fotografía

Eso decidió este martes 2 de mayo el TSE, aunque no todos los fiscales de partidos políticos estuvieron de acuerdo con esta decisión. No obstante, los magistrados justificaron que por complicaciones logísticas era imposible colocar fotografía en el resto de papeletas a candidatos a corporaciones municipales.

Algunos fiscales no estuvieron de acuerdo con la decisión impuesta por el Tribunal y fundamentaron la crítica en que todos son iguales en derechos y obligaciones, esto abrió una discusión que se extendió por más de una hora.

“No sé qué privilegios tiene la ciudad de Guatemala para llevar foto; entonces, si van a hacer la fotografía para la ciudad de Guatemala, por el derecho de igualdad que nos asiste en la constitución, las 340 corporaciones que incluyan la fotografía. Como dirían en oriente: o todos hijos o todos entenados”, expuso Héctor Aldana, fiscal de Vamos.

La respuesta que dieron los magistrados electorales es que desde la convocatoria a elecciones, el pasado 20 de enero, ya se había definido que solamente la papeleta de corporación edil de la ciudad tendría fotografía.

El contar cada papeleta para corporación municipal con fotografía del candidato a alcalde complicaría la logística y los costos de impresión, justificó la magistrada electoral, Blanca Alfaro.

“Ahorita ya están las empresas adjudicadas que van a hacer la impresión de boletas, y habría que dar también un sentido de responsabilidad para la población para no retrasar ninguna impresión de boletas que puedan poner en riesgo o en peligro una elección”, dijo Alfaro.

Entre los argumentos de los magistrados se incluyó que no se pidió la fotografía al resto de candidatos a alcalde, tema que fue criticado por Jhony Ávila, fiscal de Partido Republicano, quien acotó que en ese caso “era más económico” quitar la fotografía de la boleta a corporación capitalina.

César Romano, fiscal de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), refutó el argumento del pleno y recordó que todos los candidatos a alcaldes mandaron sus fotografías al TSE, mismas que se usaron en la credencial de candidatos que avaló el Registro de Ciudadanos y delegaciones departamentales.

Pese a estos argumentos en contra, la postura del magistrado Rojas fue clara desde un principio: “Podemos discutir si ustedes gustan, pero no va a haber manera de incorporar la fotografía, porque no estaba dentro de los requisitos cuando se dijo que se iba a recibir la documentación de cada una de las corporaciones del interior de la república”.

Algunos fiscales, no de acuerdo con la preferencia que, afirman, se ve para la elección capitalina, solicitaron a los magistrados someter el punto a votación, pero no fue posible.

“No podemos someter a votación una circunstancia donde estaría retrotrayendo todo al momento de la convocatoria a elecciones”, concluyó el magistrado Rojas.

El fiscal Aldana explicó que analizan con otros fiscales impugnar la decisión del TSE, pero que si la misma no se concreta, estarán presentando de manera individual una serie de recursos por considerar que no se está respetando el principio de igualdad.

¿Amarillo o verde?

El Pleno del TSE y los fiscales acordaron que la boleta para candidatos a alcalde de la ciudad capital tendrá tres columnas y 27 casillas, de las cuales 25 estarán ocupadas por 22 partidos políticos, dos coaliciones y un comité cívico.

El fondo de la fotografía también generó discusiones entre los fiscales, ya que señalaron a la coalición Valor-Unionista de no respetar la línea de color que impuso el TSE, que permitió utilizar los colores de los partidos políticos.

A criterio de algunos fiscales, esta coalición que impulsa la candidatura de Ricardo Quiñonez para su reelección, no usó los colores de sus partidos políticos, por el contrario utilizó de fondo el color verde que caracteriza a la Municipalidad capitalina.

Elmer Palencia, fiscal de Valor, en su defensa explicó que el color de fondo que estaban usando era amarillo y no verde. Su respuesta generó risas y bromas entre algunos fiscales que sostienen que el color de fondo era el verde de la municipalidad de Guatemala.

El TSE solicitó a la coalición modificar el fondo para evitar que exista algún candidato promoviéndose con los colores de una institución pública.

La coalición Valor-Unionista no fue la única con estas críticas, al partido Todos le cuestionaron un fondo azul, que para algunos partidos no se parecía en nada a los colores característicos de la agrupación política, sin embargo, no se les ordenó cambiarlo.