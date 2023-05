Elecciones Generales 2023: Por demanda popular partidos se ven obligados a enlistar a sus candidatos a diputados en las papeletas

“En aras de la transparencia, la mejor decisión sería que incluyésemos los nombres, además del símbolo; así sea que los nombres o la lista sea amplia y los nombres salgan pequeñitos, pero no importa, están allí”, explicó Palencia.

La presidenta del Tribunal también agregó que “nos contradecimos si el voto no es informado porque no están los nombres, de esa cuenta, la propuesta que ya traemos es para que las boletas finales del día jueves, que solo habíamos colocado el símbolo se agregue los nombres”.

Los argumentos de la presidenta del TSE no se escucharon en la reunión del pasado jueves 28 de abril, donde el órgano electoral respaldó sin ningún argumento en contra la voluntad de la mayoría de los partidos políticos de mantener el nombre de sus candidatos a diputados en el anonimato.

El cambio de criterio del Tribunal sucedió hasta el pasado domingo 30 de abril en horas de la noche, cuando el TSE emitió un comunicado explicando que el anonimato en las listas de diputación sería reconsiderado.

El TSE fijó una postura distinta a la del último jueves solo después de una serie de cuestionamientos que iniciaron con la Misión de Observación Electoral de Guatemala (MOE-GT), que calificó las acciones como “opacas” y “poco transparentes”.

Las votaciones

Este martes 2 de mayo, luego de una discusión que llevó casi dos horas, los fiscales nacionales de distintos partidos políticos parecían respaldar la transparencia del proceso. Eran los mismos que cinco días antes opinaban distinto.

En esta ocasión fueron 24 partidos políticos quienes votaron a favor de publicar el nombre de sus aspirantes a diputados, uno votó en contra, el Partido Republicano.

Cinco más decidieron abstenerse a votar: Prosperidad Ciudadana, Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Valor, Unión Republicana y Partido de Avanzada Nacional (PAN).

“El día de las elecciones no va a llegar el ciudadano a leer en los 23 partidos que inscribieron diputados por el Listado Nacional nombre por nombre, el ciudadano llega y vota por un símbolo”, cuestionó Jhony Ávila, fiscal de Partido Republicano, previó a la votación.

Por su parte el fiscal Elmer Palencia, del partido Valor, dijo que para el día de las votaciones “el ciudadano tendrá que tener una lupa para poder leer los nombres”.

El representante de Valor también criticó el mecanismo de presión para cambiar una decisión ya tomada. A criterio del fiscal de Valor, han usado algunos políticos para desvirtuar una decisión que fue democrática. “Algunos personajes en redes sociales, o después de haber perdido la votación, van a las redes sociales a dar sus argumentos cuando no los hicieron acá”, señaló el fiscal Palencia.

Otro de los partidos políticos que se abstuvo de votar fue la UNE, y previamente a la votación su fiscal nacional, César Romano, crítico el tener que votar por una decisión que ya había sido decidida de manera democrática la semana anterior.

“Utilizamos un mecanismo democrático, que es el que vamos a usar el 25 de junio en una instancia con los partidos políticos que van a participar. Una propuesta ganó, las otras perdieron”, enfatizó.

Romano no era de la idea de tener que someter una vez más el tema a votación, porque “qué va a suceder entonces si el día 26 de junio no les parece la propuesta del que va a ganar y digan, repitamos esto porque no nos parece la propuesta que ganó”.