Elecciones generales en Guatemala 2023: el tema que generó polémica durante conferencia de prensa del TSE tras convocatoria a comicios

En la actividad, el pleno de magistrados firmó el decreto en el que el que se convoca a elecciones generales este 2023 en Guatemala.

La agenda se desarrolló como estaba previsto; sin embargo, en el programa se presentó un grupo de cantantes, cuya participación fue cuestionada.

La persona que presidía la actividad indicó: “para finalizar tenemos la interpretación de cierre a cargo de artistas guatemaltecos, quienes estarán deleitándonos con el tema Levántate Guate”.

Posteriormente, al escenario llegaron cinco cantantes jóvenes para interpretar el referido tema.

La actividad terminó y los magistrados ofrecieron conferencia de prensa, en la que fueron cuestionados por la participación de los cantantes.

Una de las preguntas fue respecto a que el TSE tiene que promover un Estado laico y entre los artistas que se presentaron había personas que asisten a una iglesia cristiana.

“Un himno es un a exaltación a un conglomerado humano que genera identidad y muchas instituciones lo tienen. Responsables de esas decisiones es el pleno de magistrados”, indicó Irma Palencia, presidenta del TSE.

Dijo que las imágenes proyectadas es porque Guatemala es diversa. “Es un estado laico y eso no significa que debamos ser excluyentes de algunas u otras imágenes, esas imágenes son un video que muestra distintas estampas que es Guatemala y no podemos encasillar por eso, al menos no nosotros, de que eso tenga una connotación de A, B o C”, manifestó la funcionaria, aunque no dejó claro si se refería al himno del TSE o al canto en el evento.

Resaltó que Guatemala es plural y “en un video se pueden representar algunos aspectos”.

En otra pregunta, nuevamente le insistieron a Palencia que se referían a los cantantes que participaron en el cierre del evento y respondió: “no sabía que era un himno, porque un himno tiene otra definición, pero hay un grupo guatemalteco que se llama Miel San Marcos, ellos son los autores, pedimos los permisos, ellos andan de gira y nos pudieron interpretar esto. Es un himno que no le pertenece a nadie, más que a todos los guatemaltecos y si se interpreta en A, B o C ocasión, eso es decisión de las personas que lo quieren interpretar, porque hay libertad de credo y la que autorizó la agenda en este caso fue su servidora”.

Mientras que la magistrada Blanca Odilia Alfaro recordó que Guatemala en su Constitución Política sustenta sus los principios en la libertad de culto, pero esta libertad debe estar basada en el respeto a aquellos guatemaltecos que “también profesamos y creemos que existe un Dios y que gobierna nuestra vida. Somos incluyentes, no debemos nosotros delimitar el pensamiento por el hecho de que quizá algunos no lo compartan, también debemos tener el principio en democracia de la tolerancia, debemos de ser tolerantes los unos con los otros”.

Dijo: “Todos eran jóvenes -los cantantes- a mí me sorprendió y agradó”.

Dijo que hay que involucrar a este sector de la población porque hay jóvenes que se identifican con los cantantes que participaron.

“Hoy el desencanto más grande en el tema de la democracia es que los jóvenes no participan y que bueno que estos jóvenes puedan servir como referentes a otros para que sientan que esta época que va a durar poco, también les representa”, externó la funcionaria.

Agregó: “También llamamos a otros jóvenes que tengan cantos o algunos otros himnos o alguna otra creencia para que también se involucren, en el Tribunal Supremo Electoral estamos representados y cabemos todos, somos incluyentes y el principio de una democracia se sustenta también en la libertad”.

Otra de las preguntas a los magistrados fue que si hubieran tomado en cuenta a una “religión satanista” que hubiera pedido permiso para participar. Alfaro respondió que “quisiera pensar” que los jóvenes están involucrados en educarse “para servir como presidente, como diputados o como ministros, que están educándose para ser empresarios, que estén educándose para hacer ciencia, para hacer arte, no me gustaría pensar que están en alguna situación de riesgo”.

Se refirió a un artículo sobre una reunión que habrá en Boston, donde varios diputados están preocupados “porque hay una reunión anterior donde se considera que muchos niños en un culto satánico fueron sacrificados, estoy poniendo como referente un artículo que no se si sea cierto o sea mentira, estoy confirmando que yo pienso que mi país y mis jóvenes y los niños están involucrados en hacer civismo y no están perdiendo el tiempo, aunque tenemos que respetarlos porque tenemos que ser tolerantes, pues seguramente no pidieron ningún espacio, porque en esa inclusión la presidenta lo hubiera considerado”.

Mientras que Palencia afirmó que los cantantes en el acto de convocatoria no cobraron por participar y “es un tiempo que ellos quisieron regalarnos y como jóvenes se les permitió”.

El magistrado Ranulfo Rafael Rojas dijo que la magistrada Palencia les indicó que tenía una sorpresa para ellos y para el público. “Me pareció maravillosa y genial”, dijo.

Resaltó la participación de los jóvenes en estos procesos electorales y señaló que la ausencia de este sector de la población es “extrema” en el padrón electoral.

El magistrado Gabriel Aguilera también apoyó la participación de los cantantes y destacó que el tema es interesante al indicar “levántate Guate”.

También intervino el magistrado Marlon Josué Barahona, quien indicó que la Constitución en su preámbulo invoca el nombre de Dios.

Agregó que Guatemala por su sistema democrático, de Derecho y constitucional es un país inclusivo y laico.

Otros temas

En otro tema, el TSE informó en la convocatoria que los candidatos podrán inscribirse entre el 21 de enero al 26 de marzo, tiempo en el cual no podrán hacer campaña política.

La campaña electoral empezará el 27 de marzo hasta 36 horas antes de la primera vuelta electoral, programada para el 25 de junio 2023.

En la conferencia también indicaron los magistrados que para las elecciones generales de 2023 cada partido político tendrá como techo de campaña Q34 millones 954 mil 222.57.

Para leer más: Decisión Libre 2023: Las normas que regirán el techo de campaña que quedó oficializado en Q34.9 millones

Añadieron que entre las prohibiciones está la no campaña anticipada, sino hasta que concluya la primera fase que es la inscripción de candidatos y arranque a segunda fase que es la que permite hacer la misma.

Explicaron que el techo de campaña se fija a razón del equivalente de 50 centavos de dólar por cada ciudadano empadronado al 31 de diciembre 2022.

Mientras que el techo de los comités cívicos se calcula en 10 centavos de dólar por cada empadronado.

Resaltaron que por estar en época electoral, al presidente de la República, a funcionarios del Organismo Ejecutivo y a los alcaldes se les prohíbe hacer propaganda de las obras y actividades realizadas. Tampoco se les permite a los candidatos usar las tarimas para ofender y debe haber buena comunicación ante los votantes.