Candidatos a la presidencia de Guatemala reaccionan y opinan sobre la Encuesta Libre 2023 

“Yo no soy político”

Entre las primeras impresiones, Carlos Pineda, candidato del partido Prosperidad Ciudadana, habló de su plan de trabajo, estrategia en redes sociales y respondió sobre las declaraciones que él mismo hizo sobre lo que reflejan las encuestas y su veracidad.

Pineda contó que su primera reacción fue llorar “porque dije ‘¿Quién soy? ni que fuera el gran político del mundo para estar yo ahí, verdad'”.

Según el candidato, el resultado es producto de un “movimiento que no es mío sino es el clamor de una población abandonada, que durante muchos años hemos esperado algo distinto en el país”. Por eso aseguró que su plan de trabajo “no está hecho por especialistas técnicos”.

A Pineda se le preguntó qué opina del resultado de la Encuesta Libre luego de que declarara en un video en sus redes sociales que “todas las encuestas son manipuladas”, el pasado 17 de abril.

“Es un mecanismo que utilizan los políticos; cuando hablé de eso hablé de varios temas: el tema de propaganda visual, … de todas las artimañas que se usan en política”, dijo.

“Yo hablé exactamente de las artimañas que han usado los políticos durante mucho tiempo, no había salido una encuesta para que yo dijera este está bien, este está mal”, resumió.

Pineda negó categóricamente que tenga incidencia en el resultado de la Encuesta Libre: “es más no tenemos financistas, no tenemos dinero”.

Gracias a todos los amigos que nos apoyan y se han sumado a la #RevolucionElectoral seguiremos trabajando sin descansar para #GanarEnPrimeraVuelta ✏️✏️✏️ Ayúdame a compartir y llevar el mensaje de boca en boca, ganemos sin financistas, sin campañas millonarias para que el único… pic.twitter.com/J4z99A8QE0 — Carlos Pineda (@72_cpineda) May 2, 2023

Sobre la dirección detrás de su campaña, Pineda hizo referencia al contenido que publica en redes sociales y que, según él, a diferencia de otros candidatos no es un “empresario de escritorio” sino “de campo”.

“Es mío, es espontáneo -el contenido-. Soy una persona que no tiene filtros, pero muchas veces me meto en problemas. Me dicen: ‘mira, políticamente no es correcto’, pero, a mí qué me importa si yo no soy político. Yo voy a hablar de lo que está en mi sentimiento y lo que he podido captar de la población. No hay magia, no hay magia”, aseguró.

Pineda, quien participa por primera vez en una elección presidencial, obtuvo el 23.1 por ciento de la intención de voto en la Encuesta Libre.

“Las cosas pueden cambiar”

Edmond Mulet, candidato a la presidencia por el partido CABAL, reconoce la Encuesta Libre como un indicador y no un resultado absoluto.

Según su visión, aunque el panorama “puede cambiar” en el plazo que resta hasta el día de las elecciones, según dijo, la medición le permite ver a él y al partido que representa que se mantiene estable en su posición sobre la intención de voto.

“Las encuestas sirven no tanto para saber dónde estamos, sino para saber por qué estamos, por qué estamos en alguna situación. En estas encuestas nadie gana, nadie pierde, son el reflejo de la situación del momento, del día de hoy”, dijo Mulet.

En 54 días pueden suceder muchos eventos.

Hoy conocimos una encuesta que refleja la fotografía del momento, pero cada nueva encuesta puede ser diferente.

Nadie ha ganado aún, nadie ha perdido aún.

Falta la gran decisión dentro de 54 días, con CABAL a paso firme estaré en… — Edmond Mulet (@Edmondmulet) May 2, 2023

“Todavía faltan 55 días para las elecciones, muchas cosas van a suceder en este proceso. Este es un indicador de cómo está la situación hoy, pero no indica cómo estaba anteayer, ni como va a estar mañana”, aseguró.

Según Mulet los resultados “nos ayuda no solo saber dónde estamos, sino para entender y comprender por qué estamos donde estamos. Siempre es muy útil”.

Seguidamente hizo referencia a críticas a Prensa Libre en momentos electorales similares en años anteriores.

“La gente trata de descalificar esta encuesta diciendo que Prensa Libre había puesto en primero, segundo y tercer lugar algunos candidatos y que el resultado había sido diferente. Por eso insisto en que esto no es un pronóstico, esto no es un resultado anticipado. Esto solamente refleja lo del momento y las cosas pueden cambiar, como han cambiado antes en otras elecciones”, refirió.

Mulet explicó que con la Encuesta Libre profundiza su análisis sobre su posición respecto a la intención de voto entre los guatemaltecos.

“Lo que nos interesa, a mí en lo personal, es la tendencia alcista que llevamos que es distinta a la de otros que tienen un comportamiento errático; que a veces suben, a veces bajan, o de otras que están estancadas o vienen a la baja”, puntualizó.

Sandra Torres (UNE)

Prensa Libre y Guatevisión contactó al equipo y a la candidata Sandra Torres, candidata del partido político Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), pero al cierre de esta nota no se trasladó una respuesta.

Torres le sigue a Pineda con el 19.5% de la preferencia de votos.

Pineda y Torres se diferencian con claridad de sus dos inmediatos perseguidores, Edmond Mulet, del partido Cabal, y Zury Ríos, de la coalición Valor-Unionista, con el 10.1% y 9.2% de la intención de voto, respectivamente.

Zury Ríos (Coalición Valor-Unionista)

La coalición Valor-Unionista, cuya candidata a la presidencia es Zury Ríos, declinó a dar una postura sobre la Encuesta Libre.

Bernardo Arévalo (Semilla)

Por su parte Bernardo Arévalo, candidato del partido Semilla, publicó un video en sus redes sociales haciendo referencia a la Encuesta Libre.

“Nosotros no hemos venido a ganar las encuestas, sino a ganar las elecciones”, se escucha decir al candidato al comienzo de su intervención.

“Pueblo de Guatemala, la encuesta publicada hoy -2 de mayo- por Prensa Libre debe ser esa sacudida que nos despierta y nos mueva. No podemos permitir que los corruptos y oportunistas de siempre ganen las elecciones otra vez”.

La encuesta publicada esta mañana exhibe la magnitud de la desinformación entre muchos electores y de nosotros depende evitar una nueva catástrofe. Convoco al pueblo de Guatemala: pic.twitter.com/16sOSOZo1L — Bernardo Arévalo de León 🌱 (@BArevalodeLeon) May 2, 2023

Seguidamente, Arévalo expresa: “La encuesta exhibe la magnitud de la desinformación entre muchos electores que no advierten los grandes peligros de las candidaturas de Carlos Pineda y Sandra Torres, ya nos pasó en 2015 y 2019 y los resultados han sido trágicos”.

“Faltan 54 días y cada uno cuenta”, dijo además, asegurando que será el tiempo en que el movimiento político que representa buscará fortalecer su campaña a cara a la primera vuelta electoral.