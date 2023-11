“Estamos a un tris de que esto termine muy mal”: embajador de la OEA habla sobre riesgos de un rompimiento democrático en Guatemala

El diplomático mencionó, entre otras cosas, la solicitud de retiro de la inmunidad de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), los procesos judiciales en contra de miembros del partido Semilla, entre ellos el binomio presidencial electo, Bernardo Arévalo y Karin Herrera, y catedráticos y estudiantes de la Universidad de San Carlos.

“Estamos a un tris -porción muy pequeña de tiempo, según la RAE- de que esto termine muy mal (…) la lógica de los hechos lo único que impone es la continuidad de la democracia en Guatemala, el Congreso -de la República- tiene que tener conciencia de que si altera las inmunidades de los miembros del Tribunal Supremo y luego desafecta toda una cadena de ilegitimidades lo que está haciendo es quebrantar la democracia en Guatemala”, señaló Abdala.

También dijo que “se sigue advirtiendo una persistente erosión fricción sobre el presidente electo Bernardo Arévalo”, a quien el Ministerio Público (MP) busca investigar y por eso solicito el retiro de su inmunidad.

“El Ministerio Público dice que podrán asumir los cargos, pero que va ser el nuevo congreso el que considerará si deberán ser despojados o no de esa inmunidad y enfrentar un juicio, esto es una barbaridad, y tan barbaridad es que hace pocas horas Naciones Unidad ha estado orbitando en torno a ese tema, que hace nada el Comité de América Latina y el Caribe de la Unión Europea discutió en Bruselas sanciones para Consuelo Porras, para Rafael Curruchiche, para Fredy Orellana, para Cinthia Monterroso en el marco global de los derechos humanos de la Unión Europea”, detalló.

Agregó que “el tema no es solo llegar al 14 -de enero-, que es imprescindible, el tema es llegar, permanecer y continuar después del 14, porque si el asunto es llegar no va a alcanzar. No agrego nada si aporto la triste reflexión de que hay demasiados fracasos en el continente como para que nos pase un estrépito más con Guatemala”, señaló Abdala.

Además, dijo que Guatemala es “un punto de inflexión” por lo que aún representa democráticamente, por el lugar en el que se encuentra, por su importancia, por su volumen demográfico, por la jerarquía y por la necesidad que “tenemos como continente de que Guatemala permanezca del lado correcto, del lado de la democracia, del lado de la defensa de los derechos humanos y del lado de la defensa del Estado de Derecho”.

Almagro se pronuncia

Por su parte, Luis Almagro, secretario general de la OEA, destacó el informe de la CIDH y reiteró que los pronunciamientos han sido claros respeto al proceso de transición presidencial.

“Valoramos informe de @CIDH y sus esfuerzos, junto a los de Secretaría General y Consejo Permanente, para sostener derechos del pueblo de #Guatemala y su pronunciamiento claro: @BArevalodeLeon debe asumir Presidencia de Guatemala el 14 de enero”, escribió Almagro en su cuenta de X, antes Twitter.